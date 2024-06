Le pagelle degli “squali“. Francesco Sodini, Papi e Maggi sono i migliori

CERAGIOLI 7 Vince la sfida col temuto Bonci: super parata a fine primo tempo, risolutiva uscita fra i piedi con coraggio nel finale.

CREDENDINO 6,5 Torna a fare il terzino destro con gamba, fisicità e temperamento.

F. SODINI 7,5 Parte un po’ in affanno ma appena prende le misure al nemico fa ottime cose là dietro. Gran chiusura a metà ripresa.

CARDILLO 6,5 Il più giovane dell’undici iniziale (è un 2004) tiene botta dimostrando anche una certa personalità in marcatura.

VALORI 6 Sbaglia sul gol del Tegoleto, perdendo posizione nel duello fisico con Rossi. Dopo fa il suo. (dall’83’ Arcidiacono s.v.)

PAPI 7,5 Dopo l’iniziale sofferenza contro la mediana avversaria che è padrona con Franchi e Scichilone, lui si erge a "tuttofare" del centrocampo... e fa una partita mostruosa.

SERIANI 6 Prendere il posto di Lossi è dura per chiunque. Fa girar palla non sempre con i tempi giusti. Regia compassata. Poi alza bandiera bianca. (dal 66’ Iacomini 6,5 Per essere un 2006 è entrato bene in partita)

N. SODINI 6 Compie alcune scelte sbagliate ma si muove tanto. (dall’80’ Luchini s.v.)

TEDESCHI 6,5 Regala al cugino l’assist per l’1-1. Sfiora il 2-1 che gli viene tolto con salvataggio sulla linea. (dal 90’ Menapace s.v.)

BRESCIANI 6 Si sbatte e corre tanto ma è meno coinvolto del solito nella manovra.

MAGGI 7,5 Gran bel pezzo d’attaccante. Cresciuto tanto anche nel prendersi sulle spalle la squadra. Mezzo voto in meno per il 2-1 smangiucchiato all’85. Questo è forte!

ALL. CAGNONI 7 Prepara bene le partite e le sa leggere. In fondo si chiude a 5 dietro.