Le pagelle dei biancorossi. Gioca bene e segna. Addiego Mobilio al top

Raffaelli 6,5. E’ stato impegnato raramente, ma si è sempre fatto trovare pronto. Guerrini 6,5. Ha controllato bene la fascia di sua competenza sia in fase difensiva che in fase offensiva nella corsia di destra. (35’ st Criscuolo sv). Dierna 6,5. Rappresenta una sicurezza al centro del pacchetto difensivo. Non disdegna anche di spingersi in avanti. Possenti 6,5. Un’altra colonna della retroguardia biancorossa. Controlla con autorità la zona. Macchi 6,5. Una certezza che cresce di domenica in domenica sulla "catena" di sinistra in supporto a Benucci. Cretella 6,5. Consueta padronanza in cabina di regia. (42’ st Sacchini sv). Caponi 6,5. Giostra con esperienza e calcia con eleganza i palloni da fermo. Addiego Mobilio 7. Autore del gol del successo oltre ad una traversa. Si muove moltoe realizza. (32’ st Bolcano sv). Sabelli 6,5. Gioca un gran numero di palloni e lo fa con intelligenza. Benucci 6,5. Si sta adeguando al nuovo ruolo sulla fascia sinistra. Suo l’assist per il gol. (35’ st Chrysovergis: al debutto, sv) Marzierli 6,5. Alla ricerca del gol che gli manca da tempo. Generoso. All. Consonni 8. Ha ricostruito ambiente e spogliatoio con giuste motivazioni, trovando l’assetto vincente.