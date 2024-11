Le pagelle del Ravenna. Biagi accende il Benelli, Onofri alza il muro

Fresia 6,5. Nel 1° tempo è spettatore attento. Le punte avversarie graffiano, ma non mordono.

Milan 7. Un po’ più confusionario del solito, non riesce a ‘sfondare’ sulla fascia. Poi nella ripresa si aprono praterie.

Onofri 7. Ci mette più di una pezza sulle iniziative offensive del Forlì. Si fa ammonire alla fine del 1° tempo per una ingenuità su Farinelli. Dal 43’ st Calandrini, ng.

Esposito 7. Si guadagna l’applauso della Mero per un recupero su Okitokandjo, ma poi commette una leggerezza, sbagliando lo stop di ginocchio sullo stesso attaccante ospite.

Venturini 7. Partita pulita e di sostanza. Lascia poco allo spettacolo, per essere concreto.

Rrapaj 9. Il grande ex è anche il ‘man of the match’. L’uomo in più, il solito ‘motorino’ inesauribile che si propone per il ‘taglia e cuci’, ma anche per gli assist e per la finalizzazione. Dal 30’ st D’Orsi, ng.

Lordkipanidze 7,5. Abile nell’accentrarsi e concludere a rete dal limite per l’unica palla gol del 1° tempo. Dal 42’ st Agelli, ng.

Rossetti 7,5. Nel traffico del centrocampo fatica ad uscire dal guscio. Si fa schiacciare un po’ troppo da Menarini. Il 2° tempo è in pratica un’altra partita.

Biagi 8. Quando affonda, si vede. Il problema è il ritmo, che non aiuta la manovra. Nella ripresa è trasformato. Gioca di fino e accende il Benelli. Dal 49’ st Mandorlini, ng.

Lo Bosco 7. Si sacrifica fin da subito, ma al primo recupero difensivo si fa ammonire. La genialata nella ripresa . Dal 30’ st Di Renzo, ng.

Manuzzi 7,5. Gioca un po’ troppo spalle alla porta. I rifornimenti sono pochi. Gli tocca il lavoro sporco. Poi, ad inizio ripresa, da centravanti di razza firma il gol che sblocca il derby.