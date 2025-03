Le pagelle del viareggio. Ferrarese: una regia illuminata. Remedi "MvP» con gol e assist

CARPITA 6,5 Fa un paio di parate significative. Nel primo tempo due volte su Buffa: al 18’ (... graziato poi da Ferrara sulla respinta) ed al 45’. Nella ripresa è attento all’80 quando anche il vento ci si mette a rendere più insidiose le traiettorie. Il 6,5 è voto alla prestazione...ma per il suo peso dentro allo spogliatoio, in queste settimane difficili, meriterebbe assai di più. Capitano capace di infondere sempre serenità, tranquillità e pacatezza.

BELLINI 7 Primo tempo così così. Nel secondo sale in cattedra e sforna il gran traversone dell’1-0. Avvia anche l’azione del 2-0 poco dopo. È un classe 2005 molto applicato.

BERTACCA 6,5 La sfida tutta muscoli con Buffa intrigava alla vigilia: la vince lui... anche se poi rischia un’autorete comica, con svirgolata, al 60’.

SORBO 6,5 Senza Ricci squalificato... ecco che Bonini sceglie lui, con la sua esperienza, anziché Nannetti. Sorbo ripaga, dividendosi con Bertacca il tosto cliente Buffa e sporcandogli qualche palla. Gioca di mestiere e con signorilità.

BERTELLI 6 Il “meno meglio“ stavolta nella difesa delle zebre. Ma fa il suo, con attenzione. (dall’86’ Sapienza s.v.)

BELLUOMINI 6,5 Ha un gran bel motore e produce sempre qualcosa con gli inserimenti e i cross. Da mezz’ala in un centrocampo a tre è nel suo.

FERRARESE 7,5 Migliore in campo. Preferito a Bianchi nel ruolo di play basso, fornisce una prestazione coi controfiocchi. Sempre a farsi vedere e avviare l’azione. Determinante nel giro palla veloce del Viareggio, impostando benissimo il gioco. Tocchi arguti e tanta abnegazione. Regia illuminata. Grande scoperta!

REMEDI 7,5 È "l’uomo della partita" con un gol e un assist. Segna da ex una rete di testa bellissima per tempismo e cattiveria. E poi lotta come al solito su ogni pallone lì nel mezzo. Gladiatore sempre al pezzo. (dal 77’ Bianchi s.v.)

BIBAJ 7 Ha qualità, classe e inventiva. Sbaglia un gol... ma poi di giustezza segna il 2-0 che affonda la Massese. (dall’84’ Baracchini s.v.)

MORELLI 6,5 Si sbatte assai. Sfiora il gol di testa (bella parata di Cozzolino) e poi cestina un contropiede in cui aveva slalomeggiato. Sfortunato, impreciso... ma encomiabile.

ORTOLINI 6,5 Finalmente vivo e dentro alla partita. Fin da subito è protagonista di azioni. Avrebbe meritato il gol.

Simone Ferro