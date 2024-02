Le pagelle. Delpupo ci prova. Ganz a secco ma con qualità

CIOCCI 6. Non particolarmente impegnato, sul gol non può arrivarci.

ESPECHE 6. Serata non semplicissima, ma comunque se la cava.

PRETATO 6. Era alla terza gara da titolare e su Pattarello difende bene. CERRETTI (40’ st) sv. Entra giusto il tempo per il debutto stagionale.

CALVANI 6,5. Regge bene Gucci e non disdegna di proporsi.

PERRETTA 6,5. Se la vede con Settembrini e lo limita.

BENEDETTI 6,5. Meglio nel primo tempo, ma comunque buona prestazione globale.

PROVENZANO 5,5. Nel traffico di centrocampo non riesce a trovare il passo giusto.

PELI (24’ st) 6. Il suo ingresso movimenta la fase offensiva.

ANGORI 6. Fatica più del solito, ma alla fine sta a galla. Sono mancati i suoi cross...

DELPUPO 6,5. Dopo la scorpacciata di Recanati, stavolta non segna ma ci va vicino un paio di volte. AMBROSINI (40’ st) sv IANESI 6. Sua la punizione che provoca l’autorete dell’1-1. MARRONE (36’ st) sv GANZ 6. Resta ancora a secco di gol, ma offre palloni di qualità ai compagni.

SELLERI (24’ st) 6. Tiene impegnata la difesa ospite.

All. CANZI 6. La riacciuffa come all’andata. Il suo Pontedera non molla mai. s.l.