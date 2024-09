Le pagelle. Di Paola-Morosi da applausi. Achy non sbaglia un intervento

GIUSTI 6,5 Torna titolare ed è sempre pronto e attento anche se non deve compiere interventi importanti.

MOROSI 6,5 I cross quest’anno non sembrano essere il piatto forte della casa.

ACHY 7 Non sbaglia un intervento ed è sempre il più pulito nelle uscite.

CAVALLARI 6,5 Puntuale nelle chiusure e pericoloso sulle palle inattive. Esce a fine primo tempo per un problema all’adduttore.

FORT 6,5 Subentra al posto di un totem difensivo come Cavallari ma non lo fa rimpiangere.

DI PAOLA 6,5 (nella foto) Primo tempo ottimo, nettamente il migliore della stagione soprattutto in fase offensiva. Nella ripresa è molto più guardingo ma come del resto tutti i suoi compagni.

MASTALLI 6,5 Tuttocampista. Conclude da regista e contribuisce a gestire le ultime palle con intelligenza.

LOLLO 7 Capitano vista la panchina di Bianchi, gioca un’altra gara di grande esperienza e qualità nel giro palla.

PESCICANI SV

FARNETI 6 Meno brillante rispetto al fortunato esordio di sette giorni prima. Fa il suo compito senza impressionare.

RICCHI 6 Subentra da mezzala e contribuisce ad aumentare l’esperienza a metà campo.

MASINI 6 Qualche imbucata interessante, spesso preso di mira dai falli. BIANCHI 6 In campo nel secondo tempo in posizione più avanzata rispetto al solito.

GALLIGANI 7,5 Il gol è una perla rara. Ma non è l’unica del suo pomeriggio.

DI GIANNI 6 Va vicino al gol nel primo tempo e combatte con grinta.

CARBE’ 6 Esordio stagionale per il giovanissimo prodotto dell’Atalanta che subentra in una fase complicata nel match e palla al piede si vede poco ma è utile in copertura. ALLENATORE MAGRINI 6

Il portiere over cambia i piani per panchina e tribuna e nella ripresa lo costringe a mettere in campo una squadra spuntata. ARBITRO TOSELLI 5 Lascia troppo correre e fischia troppo poco. Una nota di colore nel vero senso della parola: fa cambiare maglia al Siena per una presunta similarità con quella della Flaminia.

g.d.l.