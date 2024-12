Le pagelle. Farneti non funziona. Male Ricchi e Giannetti

STACCHIOTTI 4 L’unico intervento della sua partita è la papera che regala il successo alla Fezzanese.

MOROSI 5 Spinge tanto ma non riesce mai a essere davvero pericoloso. Dalla sua parte gli avversari non affondano mai. ACHY 5,5 Svagato, impreciso. Ha vita facile con Ngom, anche perché non gli arriva un pallone ma è pigro quando c’è da prendere l’iniziativa.

CAVALLARI 5,5 Vedi sopra. Ammonito, a Ostia sarà squalificato. Ma il momento buoi non è certo un problema di singoli. RICCHI 5 Spinge tantissimo ma incredibilmente non azzecca un cross anche in situazioni in cui bastava mettere una palla semplice.

BIANCHI 6 Il migliore della mediana. Cambio forse un po’ anticipato.

MASTALLI 5 Prosegue nel momento ‘no’. Subentra per la prima volta in stagione ma praticamente non si vede.

FARNETI 4,5 Prima da regista con difficoltà evidenti. I primi 20 minuti sono complicatissimi, pieni di errori di misura. Un po’ meglio dopo.

GIANNETTI 5 Entra quando la squadra cala e questo non lo aiuta. Ma non riesce neanche mai a liberarsi per calciare in porta.

PESCICANI 6 Uno dei meno peggio. Corre tanto e si inserisce.

DI PAOLA 5,5 Ingresso impalpabile.

MASINI 5,5 Ha sul piede e sulla testa le due migliori occasioni del primo tempo. Poi si eclissa. CANDIDO 5 Si rivede dopo il problema che lo aveva tenuto fuori a lungo. È l’unica cosa positiva.

BOCCARDI 5,5 Ha sui piedi un paio di palle che gridano vendetta. E’ comunque uno dei più pericolosi.

DI GIANNI SV Non si vede mai. GALLIGANI 5,5 Un paio di giocate come ai vecchi tempi. Ma tanta imprecisione quando c’è da calciare verso la porta.

ALL. MAGRINI 5 Non si possono imputare ai lui gli errori sotto porta o la papera del portiere. Ma la squadra è timorosa, ansiosa, moscia.

ARBITRO MOLINARO 5,5 Sorvola su un contatto in area ligure.

g.d.l.