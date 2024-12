Le pagelle. Fiore può crescere, Casini così così. Kouassi e Cecchi i migliori

BRUNELLI 6 Dopo la mezza svista sul primo gol infila due belle parate in uscita.

PERUGI 5,5 Un paio di palloni persi di troppo. Solita grinta in fase difensiva. Dall’82’ SACCENTI s.v.

CASINI 5,5 Gara difficile in mezzo alla difesa contro due attaccanti scafati. Dal 77’ MORETTI s.v.

FIASCHI 6 Più robusto in marcatura, sfiora il gol nel finale e strappa la sufficienza.

FIORE 5,5 E’ giovane e ha margini di crescita. A volte un po’ timido negli interventi.

KOUASSI 6 Tecnicamente è uno dei pochi che sguazza nella categoria. A volte troppo innamorato del pallone.

CECCHI 6 Sereno in mezzo al campo, gli manca un po’ di coraggio per andare in verticale. Smista bene.

BICCHIERINI 5 Ci mette grande impegno, ma con poca lucidità. Dal 52’ MOUSSAID 5,5 Entra e apporta un po’ di grinta e fisico in mezzo.

ROSI 5,5 Tanta corsa, tanti polmoni, ma anche troppo confusione.

MERTIRI 5 Deve migliorare nella protezione palla. Dal 52’ FALTERI 6 Ci mette la solita verve, ma stavolta non tira.

CELLAI 6 Si salva con il gol nel finale.

ALL. SETTESOLDI 5,5 La squadra era in difficoltà di organico. Soliti errori evitabili. Ma i suoi si svegliano sempre un po’ troppo tardi e poi è difficile recuperare.