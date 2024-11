Le pagelle. Galligani sbaglia. Giannetti: scena muta. Male Semprini. Pescicani non brilla. Moroni e Achy sono in bambola

STACCHIOTTI 5,5 Qualche buon intervento ma anche errori specie coi piedi.

MOROSI 5 Calderini e Mancini sfondano sempre dalla sua parte.

FARNETI 5 Non l’ingresso che ci si poteva aspettare.

ACHY 5 (nella foto) Goffo nell’intervento su Mancini nell’azione che origina il rigore. A tratta irriconoscibile

CAVALLARI 5 Saltato spesso dagli avversari, non riesce a farsi valere con la consueta esperienza.

RICCHI 5,5 Il migliore della difesa in una giornata nefasta.

PESCICANI 5 Non è certo colpa sua ma non brilla.

CARBE’ SV

LOLLO 4,5 In netto ritardo quando falcia Calderini causando il rigore che indirizza il match. Poi qualcosina azzecca ma resta una prestazione davvero sottotono.

BIANCHI 5 Subentra quando la gara è sostanzialmente finita. Perde una palla che poteva costare lo 0-3.

MASTALLI 5 Prosegue nel trend di prestazioni eufemisticamente sotto tono.

BOCCARDI 6 Uno dei meno grigi nel pessimo pomeriggio del Franchi. Tolto quando mancava ancora più di mezzora.

MASINI 5 Non riesce ad essere pericoloso.

GALLIGANI 4,5 Inizia benino, cala clamorosamente durante il corso nel match prima fallendo il pari da pochi passi poi perdendo la palla che vale il 2-0 e che chiude la gara.

GIANNETTI 4,5 Non è in giornata né in grande condizione e si vede. Il cambio è però forse un po’ prematuro.

SEMPRINI 5 Entra e fallisce due comode occasioni per segnare, la prima poteva valere il pareggio. ALL. BARBIERI 5

Il cambio di Boccardi è di difficile comprensione. Ma la nave sta affondando e la natura del disastro non sembra tecnica.

ARBITRO PASQUETTO 5,5

Non bene in alcune decisioni (probabilmente manca un rigore al Siena) ma non è certo il colpevole. g.d.l.