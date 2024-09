Le pagelle. Garetto, muscoli e pensiero. Langella spreca

Colombi 6. Una sola parata. Ma bella e importante, tanto per tenere lontanissimo il Perugia. Quando Cisco è velenoso. Poi Cisco però passa e lui può poco.

Cinquegrano 6. Non va mai troppo sott’acqua, nonostante davanti abbia un pezzo da novanta come Lisi. Ma a fregarlo è il nervosismo e un cartellino rimediato nel primo tempo che consiglia a Buscè di tenerlo giù nell’intervallo. (1’ st Bellodi 6. Si mette sull’attenti senza un grandissimo impatto).

Gorelli 6. Per vie centrali il Perugia non ha peso e si può andare piuttosto sul sicuro. Nella ripresa infila più di qualche errore elementare.

Lepri 6,5. Bene al centro della difesa, concentrato qualche metro più sull’esterno. Non si inventa niente e la ricetta funziona.

Semeraro 6. C’è da dirlo. Dalla sua parte viaggia l’uomo più in palla degli umbri. Cisco quando parte va veloce e lui spesso resta un passo indietro.

Megelaitis 6,5. Nella ripresa prende posto in difesa, sulla corsia destra. Ma è quella fascia a cui guarda con attenzione anche nella prima parte di gara, a ’protezione’ di Cinquegrano.

Langella 6,5. Gestione ordinata del centrocampo. Le vere occasioni del secondo tempo sono le sue. Un tiro velenoso da lontano, un palo colpito. Più difficile, in quell’occasione, prendere il legno che fare gol. Poi sulla terza ha qualcosa da farsi perdonare. Facile facile. Sbaglia.

Fiorini 6,5. Salta poco all’occhio, ma è sempre di un’utilità estrema. Quando lo si cerca c’è e già questo non è poco.

Garetto 7. Il gol della tranquillità decide che deve essere anche un piacere per gli occhi. Dopo una gara tutta muscoli e buone idee, comandata con giudizio.

Ubaldi 6,5. Quei gol lì sono sempre i suoi. Sente l’odore del pallone, fiuta l’errore del portiere. E sono due in campionato, tanto per confermare che a minuti giocati e gol realizzati lo battono in pochi. (1’ st Parigi 6,5. Un pezzetto del secondo gol di Cernigoi è anche il suo. Buono l’impatto sul match, prima o poi arriveranno anche i gol).

Cernigoi 8. Una gara nella quale c’è tutto. Al di là del terzo e quarto gol stagionale. Che regalano all’attaccante la prima doppietta in biancorosso. Il suo lavoro per la squadra era ed è impagabile. Ora lo vedono tutti.