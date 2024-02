Le pagelle, Giovinco cerca sempre la giocata. Misuraca è ovunque. Fort domina di testa

Furlanetto 6,5. Incolpevole sul gol, sempre attento tra i pali e in uscita, anche di testa fuori area.

Heinz 6. Attento e deciso contro un cliente duro, sul quale soffre in avvio ma prende le misure col passare dei minuti (26’ st Condello 6. Entra bene ma quel gol mancato di pochissimo avrebbe potuto cambiare tutto).

Fort 7. Nei primi minuti soffre la pressione ma prende confidenza e quando deve giocare in anticipo, soprattutto nella ripresa si fa valere alla grande, anche nel gioco aereo.

Santi 6. Meno pulito del compagno di reparto, in difficoltà nell’ocasione del gol ma anche lui con grande decisione

Carosso 6,5. Prestaizone di sostanza ma anche con qualche puntatina in avanti nel primo tempo. Ha un cliente scomodissimo ma si fa valere

Eleuteri 6,5. Decisivo in spinta nel primo tempo, nella ripresa viene abbassato ma spinge fino alla fine.

Scorza 6,5. Spalla ideale per Misuraca in mezzo al campo, ci mette tantissimo in tutte e due le fasi (43’ st Gianelli sv. Ci mette sostanza nel finale).

Misuraca 7. La mente e il leader di questa squadra. Lo trovi ovunque e ci mette tanta qualità come nell’assist a Condello.

Petrungaro 6. Gli manca il gol e doveva trovarlo in quella doppia occasione nel finale di primo tempo. Per il resto si fa sentire (26’ st Niang 6. Tanta corsa al servizio della squadra, strappi e allunghi non mancano).

Giovinco 6,5. Ha le giocate e si vede, fatica a carburare ma poi è lui a cercare sempre la giocata.

Sorrentino 6,5. Gioca un’infinità di palloni, lotta e fa salire la squadra spendendosi al massimo, anche con un giallo (43’ st Petrelli 6. Al primo pallone rischia di far esplodere il Bruno Recchioni in girata (nella foto), la prende troppo bene per poter far male. La presenza c’è tutta)

All. Protti 6,5. Conferma il 4-4-2 e trova risposte caratteriali e di organizzazione. Vantaggio trovato peccato per il secondo mancato nel finale di tempo e poi nel finale di gara. Due punti mancati che pesano.