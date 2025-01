Le pagelle. Girgi determinante, bene Cozzari. Esordio positivo per Mazza

Fantoni 6: Una partita quasi da spettatore non pagante.

Preci 6: Il rientro in campo dura 45 minuti. Poi Mariotti lo toglie per schierare una squadra più offensiva inserendo Robi, ma il numero 18 non ha particolari colpe. (Dal 46’ Robi 6,5: la sua intuizione è decisiva nell’azione che porta all’1-0).

Conson 6: Poche sbavature.

Galliani 6: Torna titolare e offre una prestazione ordinata.

Girgi 7: Recuperato dall’infortunio, il 38 laniero quando si spinge in avanti e arriva al cross crea sempre grattacapi alla retroguardia avversaria. Dalla sua punizione nasce l’autogol di Scanagatta. (Dall’88’ Videtta sv)

Remedi 6: Sfiora il gol dell’1-0 nel primo tempo. Per il resto, la sua fisicità è sempre preziosa. (Dal 77’ Diana sv)

Mazza 6: All’esordio in biancazzurro, il numero 28 assolve al proprio ruolo di regista con diligenza.

Limberti 6: Gli manca l’acuto, ma meglio nel secondo tempo che nel primo.

Cozzari 7: Più ombre che luci nella prima frazione, mentre nella ripresa si fa vedere più volte dalle parti di Pozzer. E alla fine trova la gioia personale. (Dall’88’ Azizi sv)

Magazzù 6: Dopo un avvio in sordina, sale di colpi nel finale di primo tempo, mettendo paura alla Sammaurese. Esce per crampi. (Dal 65’ Alessio Rossi: appena entrato sforna l’assist per la rete di Cozzari.

Pereira Lopes 6: Tenta più volte lo strappo, ma gli avversari lo contengono bene.

Mariotti 6,5: Nell’intervallo scuote la squadra dal torpore e i cambi si rivelano azzeccati.