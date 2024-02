Le pagelle. Giusti è sempre attento. Biancon e Achy sono un muro. Lollo, regia pulita e fluida. Hagbe e Candido da applausi

GIUSTI 6,5 Bravo a coprire il primo palo sulla conclusione ravvicinata di Discepolo dopo pochi minuti. Graziato da Jrad nel secondo tempo dopo l’incomprensione con Pagani.

MOROSI 6 E’ stata una gara meno semplice del previsto per gli esterni bassi bianconeri. In avvio soffre i dribbling di Jrad e rimedia un giallo che poi lo condiziona. Bravo però ad avviare l’azione del vantaggio.

AGOSTINONE 6,5 Subentra nella ripresa giocando con la consueta autorevolezza e qualità.

BIANCON 7 Prestazione senza incertezze e situazioni pericolose.

ACHY 7 (nella foto) Come il compagno di reparto controlla bene Dieme e Doka e vince tutti i contrasti.

BERTELLI 6 Stesso giudizio di Morosi. Il triplo cambio di Voria in avvio di ripresa è per evitare un altro giallo.

PAGANI 6 Entra e pronti via rischia di causare il gol degli avversari per una indecisione con Giusti. Poi si sistema e non corre più pericoli.

BIANCHI 6,5 Tutta la solidità e l’esperienza al servizio della squadra.

LOLLO 6,5 Regia pulita e fluida anche grazie al buon terreno di gioco. Va anche vicino al gol. Peccato per il cartellino a gara chiusa.

MASINI 6,5 Non ha ancora la brillantezza delle prime giornate ma è importante il suo apporto.

HAGBE 6,5 Ottimo impatto con la gara anche da subentrante. Recupera diversi palloni pesanti.

BOCCARDI 7,5 Un gol, una traversa e almeno altre due occasioni da rete. CANDIDO 6,5 Entra bene quando la gara sta per chiudersi.

GRANADO 6,5 Avrebbe meritato il gol per l’impegno e la voglia che ci mette. Impreciso e sfortunato però sotto porta.

RICCIARDO SV Centra un palo a portiere battuto. Necessiterebbe di maggiore minutaggio.

GALLIGANI 7,5 Vedi il ‘gemello’ Boccardi.

ALLENATORE VORIA 7 Gestione intelligente delle forze a disposizione anche sfruttando un ottimo terreno da gioco e una giornata mite.

ARBITRO RINALDI 6,5 Nessun episodio dubbio e pochi cartellini in una gara corretta.

g.d.l.