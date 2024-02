Le pagelle. Giusti poco impegnato ma con brivido. Candido ci prova. Biancon annulla il bomber Del Pela, Granado fa fatica

GIUSTI 6,5 Non deve compiere neanche un intervento e non corre rischi. Unico brivido nel finale quando corre un pericolo enorme uscendo all’altezza della trequarti.

MOROSI 6 Inizio molto complesso visto che Grillo a sinistra è un cliente pericoloso. Cresce a livello di attenzione e precisione difensiva anche se in attacco non si vede mai. BIANCON 7 Il migliore. Contiene alla grande il centravanti e capocannoniere Del Pela non concedendogli nulla.

CAVALLARI 6,5 Finchè tiene fisicamente è perfetto. Nel finale cala un po’. BERTELLI 6 Un po’ meglio di Morosi anche perché pure lui è spesso sollecitato da Meucci e dagli altri esterni di casa.

AGOSTINONE 6 Rispetto ad altre occasioni è meno puntuale nei cross. Nel finale col passaggio al 3-5-2 qualche sua palla dalla sinistra sarebbe stata preziosa.

BIANCHI 6,5 Lotta come un leone contro una mediana dinamica e, specie nel primo tempo, assatanata. Nel finale si spinge anche in avanti.

LOLLO 6 Elude bene il pressing avversario ma perde di lucidità quando deve innescare gli attaccanti.

MASINI 6 Era partito benino cercando i suoi inserimenti. Ma col passare dei minuti fatica ad essere realmente intraprendente.

MUSAJ 6 Impatto più che dignitoso per la mezzala, appena alla sesta presenza, che sostituisce Hagbe come 2004.

CANDIDO 6 Un paio di conclusioni da lontano, troppo deboli, e poco altro. Nel finale è stanco e perde in precisione.

RICCIARDO SV (nella foto) In campo per soli 14’, sufficienti però a creare l’unica vera occasione della ripresa. Forse avrebbe fatto comodo prima.

BOCCARDI 6 Il contatto su di lui nel primo tempo poteva valere un rigore. A parte quello però non è quasi mai pericoloso e il cambio nel finale ci stava. ACHY SV Subentra dopo sette gare giocate per intero per favorire il passaggio al 3-5-2.

GALLIGANI 5,5 Un solo tiro verso la porta, ad inizio ripresa.

GRANADO 5,5 Tanta corsa con qualche errore di misura.

ALL. MAGRINI 6 Per la prima volta in stagione la sua squadra non riesce mai ad essere pericolosa. Viceversa però non concede praticamente nulla. ARBITRO LORENZI 6 Non fischia praticamente mai e sorvola su un paio di contatti in area.

g.d.l.