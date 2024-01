Le pagelle. Giusti semplice spettatore. Biancon tra i più pericolosi. Hagbe è un po’ confusionario, Pagani senza precisione

GIUSTI 6 Partita da spettatore non pagante visto che nelle due occasioni create dal Firenze Ovest nel primo tempo sono gli attaccanti ospiti a calciare a lato.

PAGANI 6 Si impegna tanto e crossa diverse volte ma difetta in precisione anche per colpa del campo.

MOROSI 6 Subentra nella secondo parte della sfida ma non riesce a sfondare sulla destra nonostante lo spazio che ha a disposizione.

BIANCON 7 Uno dei più pericolosi visto che centra la traversa di testa nel primo tempo. In difesa non lascia niente.

ACHY 7 Come Biancon gioca una gara perfetta non concedendo nulla agli avversari e servendo al compagno la palla che finisce sul montante. AGOSTINONE 6 Come per i suoi colleghi che agiscono sulla corsia opposta non riesce ad avere la continuità consueta. Mette qualche pallone interessante ma nel finale quando c’era più bisogno di lui perde lucidità.

BIANCHI 6,5 Uno dei più continui e presenti. Non si arrende fino all’ultimo minuto proiettandosi spesso in attacco.

CRISTIANI SV Titolare in cabina di regia per l’assenza di Lollo. Purtroppo la sua gara dura poco.

GRANADO 6 L’ultimo attaccante a subentrare agisce molto in rifinitura. Ha una palla gol importante ma mette a lato.

RICCIARDO 6 Tante sponde e un paio di conclusioni da fuori pericolose nel primo tempo. Nel secondo cala e viene anche servito con minore continuità.

HAGBE 6 Un po’ confusionario e falloso. Ma senza dubbio utile per recuperare i palloni.

CANDIDO 7 Bene anche da centrale di centrocampo viste le assenze. Ovvio che poi viene a mancare la sua qualità nella metà campo offensiva.

BOCCARDI 6 (nella foto) Uno dei più pericolosi ma si spegne nel finale.

MASINI SV Torna dopo quasi due mesi ma non fa in tempo a farsi vedere sotto porta.

GALLIGANI 6,5 La parata più importante di Daddi è su un suo colpo di testa. ALL. VORIA 6,5 Perde Lollo in mattinata per un brutto attacco influenzale e Cristiani dopo pochi minuti. Mette tutti gli attaccanti che ha in panchina ma non basta.

ARBITRO MAURO 6,5 Gara con pochi episodi dubbi ma tanti falli. Ci stava il doppio giallo a Marseglia.

g.d.l.