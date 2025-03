LE PAGELLE. Il centravanti su tutti. Bene anche Visconti e Selvini fra gli altri

MELGRATI: 6,5. Il portiere rossonero non è chiamato quasi mai a grandi interventi. Nulla può sul gol di Cicerelli. Salva su Corradini.

GUCHER: 7. Ormai come terzino è una garanzia. Il capitano dirige bene la manovra difensiva e si porta in avanti quando serve.

BENEDETTI: 7. In difesa, con Cianci e Curcio, due giocatori molto pericolosi, ma assieme ai suoi compagni, riesce a contenerli bene. Anche lui sfiora il gol su un calcio piazzato.

RIZZO: 6,5. Concede poco agli attaccanti ospiti e si porta in avanti sui calci d’angolo.

VISCONTI: 7. Realizza il secondo gol dei rossoneri, al termine di una giocata veramente bella. Nelle ultime gare il numero ventuno è cresciuto molto ed è tornato ad essere il giocatore che conoscevamo.

BALLARINI: 7. Dai suoi piedi partono le azioni più pericolose dei rossoneri, come in occasione del quarto gol. Ottima la sua gara.

WELBECK: 6,5. Nel mezzo al campo rimedia diversi falli e ne commette altrettanti, rimediando anche l’ammonizione.

ANTONI: 6,5. Sulla fascia spinge molto e riesce a giocare in scioltezza. Torna a difendere sui calci piazzati.

SELVINI: 7. Gli capitano diverse occasioni per segnare, ma non è fortunato. Subito in avvio di partita centra il palo e, da questa occasione, arriva, poi, il primo gol di Magnaghi.

MAGNAGHI: 8. Una grande partita quella del numero nove rossonero, autore di ben due reti. Lotta con tanta grinta, si mette al servizio dei compagni e rimedia diversi falli.

FEDATO: 6,5. Cerca spesso di saltare l’uomo e ci riesce. Prova anche a cercare il gol, ma non riesce a sorprendere Vannucchi.

BADJE: 7. Entra e, poco dopo, realizza il quarto gol, saltando il portiere e segnando a porta vuota. Prova in altre occasioni a sfruttare la sua velocità.

SALOMAA, GASBARRO e GHEZA: sv. Gorgone li manda in campo quando i giochi sono ampiamente fatti.

Al. Lomb.