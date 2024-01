LE PAGELLE. Il match-winner e Visconti i migliori. Ma bene in tanti

COLETTA: 6,5. Non è chiamato a compiere grandi parate. Sempre sicuro.

FAZZI: 6,5. Contiene bene gli attaccanti biancoscudati.

GUCHER: 6,5. Al centro della difesa riesce ad esprimersi bene e prova spesso ad andare avanti.

BENASSAI: 6,5. Svolge il suo lavoro ordinatamente, senza commettere errori. Si vede, però, che non gioca in tranquillità per il problema legato alla pubalgia.

ALAGNA: 6. Soffre qualcosina di troppo, ma riesce comunque a farsi vedere in avanti, anche se non con continuità.

TUMBARELLO: 6,5. Cerca il gol nella ripresa. A centrocampo recupera tanti palloni.

CANGIANIELLO: 6,5. Spezza il gioco avversario e non fa sconti quando serve.

VISCONTI: 7. Gioca un’ottima gara. Suo il cross per Yeboah che segna il gol-partita. Un’autentica spina nel fianco della difesa biancorossa.

RUSSO: 6,5. Anche lui cerca il gol in almeno due due occasioni, ma Zanellati glielo nega.

YEBOAH: 7. Difficle spostare il centravanti rossonero. Gioca un’ottima partita, facendosi trovare al posto giusto al momento del gol. Rimedia diversi falli interessanti.

RIZZO PINNA: 6,5. Ancora una volta uno dei migliori in campo. Ci prova su punizione, costringendo Zanellatti a levare il pallone dal "sette". Anche nel gol ci mette lo zampino.

TIRITIELLO: 6,5. Entra ad inizio ripresa per Benassai e, come sempre, la sua prestazione è precisa e puntuale.

DIJBRIL, MAGNAGHI, GUADAGNI, RUSSO: sv.

Mandati in campo, danno il loro contributo.

Al. Lomb.