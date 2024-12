Le PAGELLE. Ladinetti illumina la manovra. Ianesi sgusciante

TANTALOCCHI 6. Una sola parata nel primo tempo. Poi fa da spettatore.

CERRETTI 6,5. Nel ruolo di difensore basso a destra ha trovato la sua dimensione. Si procura il rigore.

PRETATO 6. Controlla gli attaccanti avversari senza sbavature.

MARTINELLI 6,5. Sicuro negli interventi al centro della difesa.

PERRETTA 6,5. Chiude bene ogni varco sulla corsia di sinistra.

LADINETTI 6,5. Illumina la manovra, seppur a tratti, con lanci precisi che creano scompiglio nella difesa ospite.

VAN RANSBEECK (40’ st) s,v. Torna in campo dopo Carpi anche se solo per qualche minuto.

GUIDI 6,5. Efficace in mediana, conquista tanti palloni e si propone anche in fase offensiva. Sfortunato colpisce il palo.

SALA 6. Occupa la corsia di destra muovendosi bene.

AMBROSINI (13’ st) 5,5. Entra per dare più spinta, ma pecca di precisione.

CORONA 5,5 Ha una palla da sfruttare ma la calcia fuori.

PIETRA (34’ st) s.v. Gioca gli ultimi 10’ per compattare la squadra.

IANESI 6. Sgusciante come spesso gli accade di essere, non trova però il guizzo vincente.

ITALENG 5,5. Stavolta il dischetto lo tradisce. E’ un errore che pesa nell’economia della gara.

All. MENICHINI 6. Non riesce a vincere, ma la squadra col 4-2-3-1 sembra offrire più sicurezze che in passato.

