Le pagelle. Lepri: rosso ed errori. Male pure Falbo e Fiorini

Colombi 6. Può oggettivamente poco sui gol dell’Entella. Sia sul primo, colpito a freddo dalla zampata di Franzoni, che sul secondo gelato dall’ex Bariti. Poi qualche buon intervento, ma nulla di complicatissimo.

Longobardi 5,5. Non ha strada per spingere, troppo preoccupato a prendersi cura di quella fase difensiva nella quale riesce tutto complicato. Forse e soprattutto per merito degli avversari.

Lepri 4,5. Chiude una partita condita da troppi errori con un rosso ingenuo. Provocato, reagisce. Sbagliando. Franzoni ha strada spinata sul primo gol, Guiu lo fa letteralmente impazzire per almeno sessanta minuti.

Bellodi 6. In una difesa che fatica a reggere l’impatto degli avanti liguri, tutto sommato, non se la cava malissimo. Anche se c’è da soffrire un bel po’.

Megelaitis 6,5. E’ sempre e comunque il più lucido là dietro e questo la dice sempre lunga.

Falbo 5. Nella prima mezz’ora resta spesso e volentieri in ginocchio. I liguri sbucano da tutte le parti e per lui sono guai. (13’ st Cinquegrano 5,5. Avrebbe anche un po’ di strada da percorrere, ma non sempre quando si trova a un bivio sceglie quella giusta).

Garetto 5,5. Soprattutto nella ripresa ha anche compiti più offensivi, ma dà sempre l’impressione di non trovare la posizione giusta in campo. Quella nella quale avrebbe potuto fare male all’Entella.

Fiorini 5. Diciamo che non gli tocca esattamente la partita più semplice per tornare a dirigere i lavori nel suo ruolo naturale. Soffre davanti ad avversari ’di reparto’ di un certo livello.

Piccoli 6,5. Ha pescato il jolly, e anche un bel jolly, per rimettere in piedi il Rimini. Purtroppo non è stato sufficiente.

Chiarella 5,5. Qualche spunto, ma troppo poco per impensierire i difensori liguri che non sono esattamente gli ultimi arrivati. Ha un tempo a disposizione e non fa fuoco e fiamme (1′ st Cioffi 5,5. Il suo impatto è morbido e per questo inconsistente).

Ubaldi 6. Si sbatte, parte da lontano per far salire la squadra con grande fatica. Ma lo fa con impegno. (17′ st Malagrida 5,5. Pochi spunti, pochissime accelerate delle sue).