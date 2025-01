LE PAGELLE. Magnaghi, Saporiti e Gucher i migliori. Sufficienti gli altri

PALMISANI: 6. Non è chiamato a grandi interventi salva-risultato. Si fa trovare pronto quando c’è bisogno.

SABBIONE: 6. Una gara molto attenta e senza grandi errori. Chiude bene gli spazi e spazza via quando è necessario.

GUCHER: 6,5. Si piazza al centro della difesa a sorpresa. Sicuro e preciso negli interventi e nulla concede agli avversari.

GASBARRO: 6. Sicuro e preciso nei disimpegni. Prova a spingersi in avanti quando ha la possibilità.

GEMIGNANI: 6. Mette al centro diverse buone occasioni per Magnaghi e Saporiti. Si trova sulla traiettoria del palo colpito da Magnaghi, ma è in fuorigioco.

QUIRINI: 6. Non è brillante come nelle ultime gare. La sua ultima partita con la maglia della squadra della sua città un po’ lo condiziona. Conquista qualche buon fallo che spezza il gioco avversario.

TUMBARELLO: 6. Gioca senza grandi errori e cerca di spezzare il gioco avversario nel mezzo al campo. Il capitano conquista anche qualche fallo interessante e prova a far salire la squadra quando serve.

CATANESE: 6. Non riesce ad essere pericoloso come dovrebbe. Si immola in difesa quando serve, rimediando un fallo prezioso.

VISCONTI: 6. Cerca di spingere quando ha la palla e prova a mettere qualche buon cross al centro. Torna ad aiutare in difesa quando serve.

SAPORITI: 6,5. Ha due belle occasioni per portare in vantaggio i rossoneri, ma, sulla sua strada, trova un grande Colombi che gli nega la gioia del gol.

MAGNAGHI: 6,5. Quando ha la palla tra i piedi prova sempre la conclusione. Anche lui ha almeno due buone occasioni per segnare, ma i legni e il portiere di casa glielo impediscono.

SELVINI e FEDATO: sv. Entrano per cercare di portare forze fresche.

Al. Lomb.