Le pagelle. Nappello, che giocate. La fascia è di Mancini

Cordaro 6. Al 33’ non è deciso nell’uscita su Carollo. Per il resto, normale amministrazione, o poco più. Porta a 439 i minuti di imbattibilità.

Mancini 6,5. Trova un’autostrada senza pedaggio sulla fascia destra. Suo l’assist per il gol di Sabbatani.

Agnelli 6,5. Parte con una sbavatura, ma si riprende all’istante senza troppi problemi. Dal 29’ st Boccardi, ng.

Esposito 6,5. A parte i minuti iniziali della ripresa, non c’è bisogno di cose eccezionali nel reparto difensivo. Magnanini ng. Toccato duro in avvio di gara, resiste finché Sabbatani la sblocca, poi è costretto al forfait. Dal 20 pt Gobbo 6,5. Salva sulla linea il gol del possibile 2-1.

Marino 6,5. Spinge parecchio sulla fascia mancina. A volte, la misura gli ‘scappa’. Campagna 6,5. Non c’è bisogno di troppe delle verticalizzazioni cui ha abituato. Si sacrifica piuttosto nel lavoro oscuro di filtraggio, tenendo d’occhio Lolli. Nappello 8. Sale in cattedra e prende per mano la squadra. È sempre nel vivo dell’azione offensiva. Porta palla, ma il suo forte sono gli assist. Innesca tutte le manovre più pericolose. Anche i calci d’angolo sono pennellati. Dal 35’ st Calandrini, ng.

Alluci 6,5. Porta l’acqua e anche le borracce. Si sacrifica parecchio, soprattutto nella fase di non possesso. Sabbatani 7. Il panzer manfredo si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Imperioso lo stacco di testa per il gol che sblocca il match. Ma, anche lontano dall’area, non si risparmia. Un assist al bacio per Tirelli. Dal 23’ st Varriale, ng.

Tirelli 7,5. Sbaglia la misura in acrobazia. Poi colpisce il palo. Continua a non essere particolarmente fortunato. Ma resta il bomber giallorosso che, sul finire della prima frazione di gioco, firma il raddoppio e porta a 9 il proprio bottino di reti. Dal 17’ st Diallo 7. Si presenta con... controllo e girata al volo in diagonale per il gol del 4-0.