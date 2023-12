Le pagelle. Pucciarelli al servizio dei compagni. Sylla si fa sentire dentro l’area

Polverino 6,5. Un buon rientro. Prima salvato dal palo, poi beffato da Rouhi (ma quasi ci era arrivato). Chiude su Savona rimediando a un errore di Peixoto, nella ripresa provvidenziale su Comenencia (di piede) e Cerri (in volo).

Da Pozzo 6. Ha le sue colpe sulle due sortite di Rouhi (palo e gol), ma poi non concede altro e anzi alimenta la spinta, andando pure vicino al gol. Si guadagna la punizione che vale il pari. Rossoni 6. Tornato titolare dopo lungo tempo, agisce con scrupolo. Anghelè neutralizzato, Cerri limitato. Di testa si fa valere, di piede si limita all’essenziale.

Zagnoni 6. Discorso simile al collega. Non sempre impeccabile, ma solido. Peccato per l’ammonizione che gli costerà la squalifica.

Zoia 6. Dalle sue parti i pericoli maggiori, quando Huijsen sale in appoggio a Savona. Soffre, ma non si tira indietro. Una splendida chiusura in diagonale nel primo tempo.

Iervolino 6. Se solo fosse più lucido sotto porta. Due volte davanti a Daffara, liberato prima da Pucciarelli e poi da un retropassaggio di Huijsen, calcia addosso al portiere. Efficace nel recupero palloni (dal 14’ st Nina 6. Perfettamente intercambiabile col collega di reparto. Nel finale innesca De Vries nel cuore dell’area).

Di Paola 7,5. Capitano in versione de luxe, regista illuminato. Il gol (secondo stagionale) fa parte dell’ordinario, il resto no. Entra in tutte le azioni più pericolose, fornisce una mezza dozzina di assist prelibati.

Peixoto 6. L’unico neo è una svirgolata che poteva costare cara, per il resto si destreggia a dovere nel cuore del centrocampo, alla seconda da titolare (dal 14’ st De Vries 6. Ci mette un po’ a farsi notare, ma incide: al 90’ salta l’uomo in dribbling, Daffara gli nega il gol che sarebbe valso la vittoria).

Karlsson 6. Stavolta sono i pali a negargli il gol. Va a concludere ben sette volte, dà peso all’attacco, difetta solo in precisione.

Pucciarelli 6. Il grosso del lavoro al servizio dei compagni. Assist importanti per Iervolino e Karlsson. Non sempre preciso nelle linee di passaggio (dal 25’ st Valdifiori 6. Porta il suo contributo nel forcing finale)

Sylla 6. Come al solito lavora molti palloni e si fa sentire dentro l’area. Quando si libera al tiro, vede le sue conclusioni sporcate (dal 37’ st Luru ng)

Juventus NG: Daffara 5; Huijsen 6,5, Stivanello 6, Muharemovic 5,5; Savona 6, Salifou 5,5 (14’ st Comenencia 6), Damiani 6, Palumbo 6, Rouhi 7 (46’ st Mulazzi ng); Anghelè 5,5 (14’ st Iocolano 5), Cerri 6.

Arbitro D’Eusanio di Faenza 6,5. Dirige con personalità, fischia poco, ammonisce il giusto. Unica incertezza sul gol di Di Paola: ci mette qualche secondo a convincersi che la palla ha varcato la linea.