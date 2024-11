Le pagelle. Puletto ci ha preso gusto: seratona. Gerbi, doppietta da panzer d’area

SORZI 7. Non deve fare miracoli e gli ’salta’ pure il terzo clean sheet, ma le 4 parate su Fabrizi due volte, Del Sole e Schirone sono il segnale di conferma di una grande stagione.

TCHEUNA 7. Motore a mille, arriva sempre primo e costringe Tisci a togliere il suo capocannoniere Bruzzaniti all’intervallo. Dalla sua rimessa nasce l’1-0.

ZAGNONI 7,5. Sfiora subito il gol di testa, poi concede le briciole a Fabrizi e Gambale, serata da leone.

CALANCA 7. Una sola incertezza su Fabrizi nella ripresa, ma la punta era in offside, un rientro da grande capitano.

VERZA 6. Soffre Del Sole, l’unico pericoloso del Pineto nei primi 45’, si perde il rimbalzo e Chakir nell’1-3, ma comunque dà tutto.

CONTILIANO 7. Difficile vederlo con la palla fra i piedi, ma negli spazi è sempre al posto giusto e il Pineto non riesce mai a superarlo.

MANDELLI 7,5. Se con l’Arezzo era bastato il suo 50% per rimettere in binario il Carpi, a Pineto sale verso il 75% e i biancorossi decollano. Gestione sontuosa della palla, ritmo e qualità di pregio.

FIGOLI 7,5. Altro climax che fa la differenza. Comincia alla grande, solo Tonti gli nega il gol, poco dopo rifinisce per Gerbi il 2-0. (33’st Nardi sv).

PULETTO 8 (foto). Nella testa c’è sempre quella voce ’tira Fillo’ che Serpini gli martella ogni allenamento. Lui ci ha preso gusto e apre i conti con un inserimento alla Barella, poi dalla sua punizione nasce il tris, altra seratona. (7’st Amayah 6,5. Va a tutto gas e sfiora il gol).

SAPORETTI 6,5. Per una sera il ’maestro’ lascia agli allievi lo spartito più bello. Partecipa al solfeggio con una punizione fuori di poco. (16’st Stanzani 7. Forse da Pineto parte anche la sua stagione col gol della sicurezza).

GERBI 8,5. Due gol da ’panzer’ d’area di rigore, prima di testa poi (forse) di tacco che lo portano a quota 5, quasi doppiando in 13 gare il bottino dell’anno scorso. In avvio era stato suo l’assist di testa per Puletto. (16’st Sall 6,5. Mette lo zampino nel poker).

d.s.