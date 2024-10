Le pagelle. Quello di Figoli è un errore fatale

SORZI 6. Serata stregata perché non deve fare nemmeno una parata e subisce due reti su cui non può nulla. Peggio di così per un portiere non può andare.

TCHEUNA 6 (foto). Meno intraprendente del solito, da quella parte Vergani recupera la palla da cui nasce l’1-0.

ZAGNONI 5,5. Involontario assist man per De Marco nel tentativo di sbrogliare l’incursione di Dagasso, sotto pressione va un po’ in difficoltà.

ROSSINI 5,5. Non riesce a sbrogliare la mischia da cui nasce la rete di Briosco, poi ci pensa Figoli a completare la frittata. Unica sbavatura (grave) di una gara attenta.

VERZA 6,5. Anticipo costante su Merola, che resta negli spogliatoi all’intervallo. Nella ripresa piazza un paio di break di grande qualità.

PULETTO 6. Galleggia in mediana scambiandosi con Contiliano in regia, suo il primo tiro in porta dopo 30’. (10’st Mandelli 6. Dentro per mettere minuti, ma il Pescara gli toglie l’ossigeno).

CONTILIANO 6. Più impegnato in raddoppio sul tridente che in costruzione, trova poco spazio. FORAPANI 6. Un paio di uscite in avvio poi fase difensiva.

SERENI 6,5. È uno dei pochi che anche nei primi 45’ di "osservazione" prova a dare lo strappo. Sua la palla da destra su cui Tcheuna viene anticipato in area piccola prima del riposo, suo l’innesco da. destra dell’azione del gol. Esce forse stremato, perché con Figoli al suo posto il Carpi non è più pericoloso. (32’st Figoli 5. Ancora molto indietro, non si vede mai ed è lui a rinviare su Brosco la palla del 2-1).

STANZANI 5. Rimane l’oggetto misterioso di questo avvio di stagione, anche quando Spini gli ridà dopo 6 gare la maglia da titolare. Un destro sballato e poi poco altro. (10’st Saporetti 7. In area non tradisce. Alla prima palla che tocca fredda Plizzari col destr, terza rete stagionale).

GERBI 5,5. Tante botte con due colossi come Brosco e Pellacani, in mezzo ai quali resta spesso isolato, ma ancora una volta non gli arriva nessuna palla giocabile in area. (10’st Sall 6. Mette lo zampino due volte, all’inizio e alla fine, nell’azione che porta al pari biancorosso).

Davide Setti