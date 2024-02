LE PAGELLE. Rossini senza rivali sui palloni alti

LORENZI 6,5. Sempre attento e coraggioso nel traffico della sua area, decisivo col volo sul mancino a giro di Nanni .

VERZA 6,5. Deve fronteggiare da quella parte Cortesi e Nappo, ma se la cava senza mai andare in apnea. ROSSINI 7. Lascia le briciole nei duelli aerei sempre al limite del consentito all’ex compagno Formato, sempre preciso quando deve impostare.

CALANCA 6,5. Rischia una sola volta quando deve affondare la ripartenza di Formato (ammonito), poi non sbaglia più nulla.

CECOTTI 6,5. Subito ammonito, tiene con qualità su sala e nel finale la sua diagonale per anticipare Nanni vale come un gol. TENTONI 6,5. Settanta minuti non li aveva mai giocati in stagione ma il suo rientro dal 1’ dopo oltre 3 mesi è una delle note più positive del successo di Sorbolo. Gioca sempre ’pulito’, la palla lì fra i piedi del numero 7 è in banca. (26’st Mandelli 6. Debilitato dalla febbre, Serpini lo mette dentro nei 15’ finali per portare la sua ’garra’ quando il gioco si fa duro).

FORAPANI 6,5. Regista inventato, si conferma centrocampista completo: alterna la giocata all’anticipo e sfiora anche il gol.

LARHRIB 7. Su questi campi esce la sua classe pura, da mezz’ala ruba una quindicina di palloni e rifornisce anche la stoccata vincente di Sall. L’arma tattica vincente. (31’st Gerbino 6. Debutto con buona intensità).

CORTESI 6. Sente molto la gara e rischia di "accendersi" in un avvio difficile, in cui si intestardisce in troppi dribbling, invece di dare via la palla. Sale di tono nella ripresa. (47’st Rossi sv). SAPORETTI 5,5. Non trova gli spazi per fare male, primo tempo anonimo, nella ripresa un paio di guizzi e anche un giallo per un gol alla Maradona di mano. (42’st Zucchini sv).

SALL 7. È tornato il Sall del girone di andata, che con una palla trasforma in oro il minimo sindacale. Si batte come un leone e il destro a giro (rete numero 8) è tanto morbido quando decisivo. (33’st Arrondini sv). Davide Setti