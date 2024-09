Le pagelle. Rossini titolare viene promosso. Zagnoni è sempre il vero leader

SORZI 6,5. Due balzi su Guiu e Ndrecka e tante uscite col tempo perfetto. Impossibile arrivare sull’1-1, è sempre più sicuro.

TCHEUNA 6. Limita al minimo le incursioni, ma riesce a contenere bene Di Mario.

ZAGNONI 6,5 (foto). Castelli si smarca solo sul blocco che lo libera per il gol, solita partita da leader senza sbavature.

ROSSINI 7. Promosso a pieni voti nella prima da titolare al centro, sceglie sempre bene la misura dell’intervento, anche quando il traffico in area è alto. VERZA 6. Dopo il gol col Perugia il premio con la prima da titolare si sofferenza su Bariti che è un martello ma trova pane per i suoi denti. (22’st Amayah 6,5. Mette in porta Saporetti, ottimo ingresso).

CONTILIANO 6,5. Ormai non stupisce più la ’pulizia’ con cui gestisce ogni pallone, la palla al bacio a inizio ripresa che spalanca a Saporetti l’autostrada del 2-1 fallito è d’autore.

MANDELLI 7. Pennella il terzo assist stagionale dopo quelli per Gerbi e Zagnoni, questa volta dalla bandierina. Regia sempre lucidissima.

FORAPANI 6,5. Muscoli e centimetri, sempre al servizio come quando Serpini lo mette da terzino e risponde con un finale quasi perfetto.

CORTESI 5,5. Fatica a trovare spazi per innescarsi, si vede solo perché sala sulla linea una mischia in area biancorossa. (12’st Figoli 6. Un paio di buone cose).

SAPORETTI 6,5. La sblocca con un capolavoro balistico, ma poi il voto scende per le due occasioni che spara sul portiere lituano. (37’st Sall sv)

GERBI 5,5. Sovrastato dalla forza fisica di Tiritiello, non gli arriva una palla giocabile. Troppo solo, fa quello che può. (12’st Stanzani 5,5. Gli manca ancora qualcosa per essere quel giocatore che il Carpi aspetta).