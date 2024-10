Le pagelle. Saporetti fa bene anche in difesa. Contiliano è l’uomo ovunque

SORZI 8. Ragatzu, ancora Ragatzu, Ladinetti, poi Ianesi, Sala e infine Corona e Sala. Sette parate una più bella dell’altra per glorificare un avvio di stagione ’monstre’. Un aggettivo? Illegale.

TCHEUNA 7. Ogni volta che abbassa l’alettone e cambia passo la sensazione è che in C nessuno lo riesca a prendere. Dà il via e poi chiude con il balzo alla Lebron l’azione dell’1-0, primo gol fra i ’pro’. Molto attento anche in fase difensiva.

ZAGNONI 6,5. Con Rossini è in raddoppio costante su Italeng, scelte sempre con tempismo giusto. Solo un miracolo di Tentelocchi gli nega il 2-0.

ROSSINI 7. Un altro gradino nel percorso di crescita, Italeng lo costringe alla corrida, lui non si scompone e l’attaccante del Pontedera paga col rosso per una gomitata.

CALANCA 6,5. Ritorno convincente, supporto costante in fase propulsiva, poi però esce toccandosi il polpaccio. (36’st Panelli 6. Entra con la clava e si fa sentire).

CONTILIANO 7. L’uomo ovunque che rincorre fino al 95’ tutte le maglia neroverdi. Nel finale stremato, dopo una cavalcata di 80 metri, non vede Saporetti libero per il possibile comodo 3-1.

MANDELLI 6. Lo stop gli ha fatto perdere brillantezza, viaggia a giri bassi per la sua qualità.

FORAPANI 6. Costretto a fare il terzino per inseguire Perretta. (13’st Amayah 6. Concede qualcosa a Perretta, ma non toglie mai la gamba).

PULETTO 6. È il primo a scaldare le mani del portiere toscano, da trequartista cuce bene fra mediana e attacco. (24’st Figoli 6. Altri minuti verso la forma piena).

SAPORETTI 7. Per 77’ si apprezzano più le chiusure difensive, poi si accende e semina Espeche fornendo a Gerbi il pallone dei tre punti.

SALL 6,5. L’assist per l’1-0 e tanto lavoro da solo fra i tre centrali toscani. (24’st Gerbi 7 (in foto con Saporetti. Sall li ha stancati, lui li punisce con un destro perfetto. Sfiora il bis).

Davide Setti