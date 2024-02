Le pagelle. Seculin, miracolo nel finale. Cauz è impeccabile

SECULIN 7 La miracolosa respinta nel recupero sulla conclusione ravvicinata di Bjarkason restituisce il giusto valore a una partita in cui incassa senza colpa la doppietta di Pohjanpalo. Intuisce ma non arriva sul penalty e il tap in del 2 a 1 arriva dopo un mezzo miracolo su Svoboda.

RICCIO 6 Gioca una partita onesta senza grosse sbavature contribuendo a contenere la prima linea veneziana nei momenti di maggior pressione.

CAUZ 7 Gara impeccabile in retroguardia, ma il meglio lo dà quando avanza a centrocampo nelle fasi di possesso, contribuendo a dare superiorità al reparto.

PERGREFFI 6,5 Buon rientro da titolare per il capitano che gioca con gran senso della posizione e sbroglia pure un paio di matasse discretamente contorte in area giallobù.

SANTORO 6,5 Fare l’esterno a destra non e il suo ruolo ma lui fa della duttilità la sua arma migliore e lo dimostra con una partita solida e tatticamente intelligente. Va vicino al gol nel primo tempo con una rasoiata da fuori e alla bisogna tira fuori pure un sano agonismo.

BATTISTELLA 5 Non incappa in una giornata felicissima, e fatica a centrocampo anche perché nella sua zona gravita un peperino come Busio al quale non e facile prendere le misure. Ingenuo sull’episodio del rigore quando apre troppo il braccio su Zampano, errore grave perche mancavano solo pochi secondi alla fine del primo tempo. (9’ st Magnino 6 Si cala nella lotta della ripresa dando il suo contributo con corsa e agonismo, qualche errore veniale in appoggio).

GERLI 7 Ingabbiato per buona parte del primo tempo dalla fisicità del centrocampo del Venezia, esce di prepotenza nella ripresa trovando spazi e tempi giusti. Il gol dell 1 a 1, il suo primo della stagione, è davvero una chicca. Nel recupero spende bene un giallo quando ferma con un fallo tattico una ripartenza del Venezia che poteva diventare pericolosa assai.

PALUMBO 7,5 Primo tempo in cui si dedica a una gara di grande sacrificio giocando molto in contenimento. Nella ripresa sale in cattedra infilando in più di un’occasione le linee lagunari, suo il lancio illuminante per Gliozzi che genera il rigore del 2 a 2. Joronen poi intuisce la sua conlusione dal dischetto, ma non il suo tap in da autentico rapace. (45’ st Manconi sv Gioca praticamente solo il recupero, quando Bianco lo manda in campo per provare a tenere piu alta la squadra).

CORRADO 6 Ancora una volta una gara diligente, con solo un piccolo errore in disimpegno nel primo tempo. Dimostra anche a Venezia di essere un giocatore tatticamente affidabile. GLIOZZI 6,5 La difesa del Venezia lo maltratta discretamente, e lui difende con caparbietà i pochi palloni che arrivano nella sua zona. Bravo a sfruttare al massimo il lancio di Palumbo quando Joronen, in ritardo, frana su di lui provocando il rigore che regala il pari al Modena. ABIUSO 5,5 Una girata sopra la traversa a inizio ripresa l’unico momento in cui prova ad essere pericoloso in un pomeriggio in cui non riesce a trovare particolari spunti in fase di conclusione (33 st Tremolada sv Si rivede in campo dopo tre gare. Mister Bianco lo affianca a Gliozzi per dare qualità alle ripartenze nella fase finale, ma gioca pochi palloni).

Alessandro Bedoni