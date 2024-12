Le pagelle. Serata da dimenticare per Bellodi. Garetto, continua il periodo d’oro

Colombi 6,5. Servono i suoi guanti quando i compagni di difesa non riescono a tenere la barra dritta. Li usa, ma quando sbuca Gambale è realmente difficile metterci una pezza.

Cinquegrano 5,5. Dopo una cosa giusta troppo spesso riesce a infilare quella sbagliata.

Bellodi 5. Chiude con un cartellino rosso una serata non troppo brillante. La partenza è reattiva. Lui lo è meno sull’avanzata per vie centrali di Gambale.

Gorelli n.g.. Il suo Pineto-Rimini due dieci minuti, poi alza bandiera bianca. (10’ pt Lepri 5,5. Finisce anche lui nel pasticciaccio sul gol. Che pesa non poco).

Longobardi 5,5. Non mancano gli errori ’smistati’ qua e là in quei novanta minuti nei quali finisce per girargli la testa. Dal centro a sinistra, poi a destra.

Falbo 5,5. Non ha il turbo inserito e nemmeno il piede caldo. Là davanti i compagni ne sentono la mancanza.

Garetto 6,5. Quanto pesa quell’incursione in area che costringe Ienco al fallo. Vale, almeno, come fosse il terzo gol nelle ultime due partite.

Langella 5,5. Fatica a prendere per mano la squadra più nel primo che nel secondo tempo. Mettendoci anche, in mezzo a qualche buona cosa, anche alcuni errori pericolosissimi.

Fiorini 5,5. Ogni volta che tocca il pallone si vedono le sue qualità. Ma le sue gare restano spesso belle e incompiute. (1’ st Malagrida 6. Qualche accelerata, ma non abbastanza per spaventare realmente il Pineto).

Parigi 6. I rifornimenti non sono quelli delle giornate migliori. Ne soffre nel primo tempo, va meglio nella ripresa ma senza riuscire a pungere. (27’ st Ubaldi 7. Da diverse settimane in panchina non vede l’ora di spedire quel pallone in rete, senza avvertirne il peso).

Cioffi 6. Mobile, ma più leggibile rispetto alle ultime uscite.