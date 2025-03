Le pagelle. Si salvano solo Videtta e Girgi. Barbuti, un fantasma. Male Diana

Gariti 5: Dopo un primo tempo da spettatore, si rende protagonista in negativo in occasione del rigore commettendo fallo su Carcani.

Videtta 6: Pochissime sbavature. (Dal 65’ Magazzù 5,5: prova almeno a combattere)

Galliani 6: Ha il suo bel da fare contro il miglior marcatore del girone D, Motti, ma l’ex Albenga se la cava bene.

Diana 5: Sbaglia sull’inserimento di Carcani che porta l’arbitro a fischiare il rigore per il Tau.

Limberti 5: Tanta vivacità, ma sul suo giudizio pesa inevitabilmente l’erroraccio sul retropassaggio per Gariti che regala a Motti la palla per il raddoppio.

Azizi 5,5: Perde il pallone da cui nasce l’azione del rigore. E per il resto non entusiasma. (Dal 54’ Iuliano 5,5: non riesce a imporsi contro gli arcigni difensori avversari).

Mazza 6: Positivo in fase di interdizione, anche se la palla persa al 27’ rischia di costare cara ai suoi. (Dal 70’ Rossi sv).

Girgi 6: Piuttosto bloccato nel primo tempo, mentre nella ripresa si fa vedere maggiormente con i suoi classici cross.

Di Stefano 5,5: Lontano parente rispetto al giocatore ammirato sette giorni primo contro lo United Riccione.

Barbuti 5: Un fantasma. Servito poco e male dai compagni, ma ci mette anche del suo. (Dal 54’ Remedi 5,5)

Pereira Lopez 5,5: Intraprendente ma non preciso nel primo tempo. Non incide nemmeno in avvio di ripresa e così Mariotti lo toglie dopo poco. (Dal 54’ Cozzari 5,5)

Mariotti 5: Conferma quasi in toto le scelte di Riccione, che stavolta però pagano.