LE PAGELLE. Solo Saporiti fa luce. Troppi black-out per tanti altri

PALMISANI: 5. Rimedia tre gol. In occasione del vantaggio del Pineto viene spiazzato da Gasbarro; ma, sugli altri due, non è abbastanza attento.

GEMIGNANI: 5. Nel primo tempo non era andato male. Nella ripresa ha subìto la "verve" degli attaccanti abruzzesi.

FAZZI: 5. Deve vedersela con un cliente scomodo come Bruzzaniti che fa quello che vuole, soprattutto nel secondo tempo, quando l’ex rossonero realizza una doppietta.

GASBARRO: 5. Sua l’autorete del primo gol del Pineto. Poi anche lui soffre molto gli avversari.

VISCONTI: 5. Non riesce ad esprimersi al meglio: né in difesa, né quando si porta in avanti. Anche lui, nella ripresa, cala vistosamente.

QUIRINI: 6. Un assist ed un gol. Poi, purtroppo, non riesce più a giocare come sa fare.

TUMBARELLO: 6. Il capitano prova a dare qualche sterzata, ma non è abbastanza seguito dai compagni di squadra.

GUCHER: 6. Nel mezzo al campo recupera diversi palloni e, spesso, evita le ripartenze del Pineto. Gioca d’esperienza quando serve, ma da solo può fare ben poco.

ANTONI: 6. Realizza il gol del pareggio, credendoci fino alla fine. Nel primo tempo cerca in diverse occasioni di mettere al centro dei buoni cross. Nel secondo anche lui decisamente sotto tono.

SELVINI: 5,5. Non riesce mai a saltare l’uomo. La difesa abruzzese lo controlla senza problemi. Si fa vedere veramente poco.

SAPORITI: 6,5. Il migliore in campo tra i rossoneri. Realizza il terzo gol e prova a far rimanere in partita la squadra. Esce per un problemino muscolare.

CATANESE e SASANELLI: sv. Soltanto due le sostituzioni fatte da Gorgone-Testini. Peccato per Sasanelli che, nei minuti di recupero, ha avuto sui piedi il gol della vittoria, calciando malamente addosso a Tonti.

Al. Lomb.