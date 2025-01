LE PAGELLE. Tantalocchi è decisivo. Italeng lotta

TANTALOCCHI 6,5. Decisivo su Bove nel primo tempo, tiene la squadra in partita.

CERRETTI 5,5. Meno preciso in fase di appoggio.

MORETTI (1’ st) 6. L’ultimo arrivato gioca la ripresa e desta buona impressione.

PRETATO 5,5. Okoro è un brutto cliente e lo fa soffrire.

ESPECHE (1’ st) 6 Gioca la ripresa e dà ordine alla difesa. Sfiora anche il gol.

MARTINELLI 6. Si spinge spesso in avanti per cercare un successo personale.

PERRETTA 6. Primo tempo da difensore basso a destra, nel secondo torna al suo antico ruolo di esterno a destra con buon esito.

GUIDI 6,5. Disputa una partita gagliarda in mediana.

LADINETTI 6. Prova ad organizzare il gioco contro una squadra di qualità.

VITALI 5,5. Sua la deviazione, involontaria, che causa il gol-partita. Ma in generale non riesce mai a pungere.

MIGLIARDI (36’ st) sv. Debutta con la maglia granata giocando gli ultimi minuti.

VAN RANSBEECK 6. Disputa solo il primo tempo e va alla conclusione due volte.

CORONA (1’ st) 6. Pochi istanti dopo l’ingresso in campo impegna seriamente Vukovic. E’ un’utile spalla in attacco.

SALA 5,5. Fa tanto movimento ma è meno concreto.

PIETRA (36’ st) sv Entra nel finale.

ITALENG 5,5 Fa a sportellate con i difensori ospiti, che lo limitano. Ammonito, salterà Arezzo.

All. MENICHINI 6 Le prove di tutte per raddrizzare una gara che si era messa subito in salita. Non trova il premio, ma la prestazione è comunque da salvare.

s.l.