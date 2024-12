LE PAGELLE. Tumbarello, Saporiti e Gasbarro i migliori. Una buona prova

PALMISANI: 6. Si fa trovare pronto sulle conclusioni avversarie ed evita di prendere gol. Non tanto preciso nei rinvii.

GEMIGNANI: 6. Gioca senza grandi sbavature, ma non riesce a spingere quando dovrebbe.

FAZZI: 6. Si fa saltare in un’occasione, ma, per il resto, si riscatta con una prestazione sufficiente.

GASBARRO: 6,5. Il migliore del reparto difensivo. Regge bene la "verve" degli attaccanti della Torres che, soprattutto nel primo tempo e nei minuti finali della gara, provano a scardinare la porta.

ANTONI: 6. Non sempre è preciso nei traversoni: peccato perché poteva fare di più. Attento in fase difensiva, dove chiude bene la corsia agli esterni sardi.

QUIRINI: 6. Come sempre corre tanto e prova a spingersi parecchio in avanti. Non arriva sul cross di Antoni: peccato, perché poteva essere sfruttato meglio.

TUMBARELLO: 6,5. Il capitano è uno dei più attenti e precisi. Prova a cercare il gol e spinge la squadra in avanti quando serve. Dà una mano anche in fase difensiva.

GUCHER: 6. Non è ancora il giocatore che abbiamo conosciuto lo scorso anno, ma l’infortunio che ha avuto non è stato una passeggiata. Gioca, comunque, una buona partita.

VISCONTI: 6. Rimedia il primo cartellino della gara e ne condiziona un po’ la sua prestazione.

COSTANTINO: 6. Non ha tanti palloni giocabili, ma cerca, comunque, di farsi vedere. Prova a fare a sportellate ed ha una buona occasione nel primo tempo, ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

SAPORITI: 6,5. Cerca il gol dell’"ex" in almeno due occasioni. Peccato per quella punizione che ha sfiorato l’incrocio dei pali.

CATANESE, SASANELLI e FRISON: sv. Entrano quando ormai i giochi sono fatti e non riescono a dare la giusta sferzata.

Al. Lomb.