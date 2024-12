LE PAGELLE. Una prova opaca. Sabbione paga l’errore fatale

PALMISANI: 6. Da una sua palla respinta arriva l’azione del calcio di rigore. In occasione del tiro dagli undici metri di Guccione si fa spiazzare. Evita che il passivo sia più pesante.

GEMIGNANI: 6. Prova a spazzare quando è necessario, cerca di chiudere bene gli spazi. Si porta in avanti e cerca di spingere quando è possibile.

SABBIONE: 5. Commette fallo da rigore e lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Fino a quel momento aveva concesso poco ad un cliente scomodo come Ogunseye.

GASBARRO: 6. Cerca di contenere gli attaccanti avversari, poi deve marcare un giocatore come Ogunseye che prova a spaziare. Mette in campo la sua esperienza.

QUIRINI: 5,5. Peccato gli errori che potevano essere il gol del pareggio in almeno due occasioni.

TUMBARELLO: 5,5. Il capitano rimedia l’ammonizione dopo un fallo nel mezzo al campo.

GUCHER: 6. Dopo l’apparizione nel finale contro il Pontedera, torna a giocare da titolare. Lo fa in maniera sicura e precisa, anche quando va a fare il centrale di difesa.

VISCONTI: 5,5. Sotto tono e senza grandi spunti offensivi. E’ costretto ad abbandonare il campo per un guaio muscolare.

ANTONI: 5,5. Prova a "sfondare" sulla corsia sinistra e, spesso, entra in area per mettere al centro palloni invitanti, ma non sempre è preciso.

MAGNAGHI: 5,5. E’ costretto ad uscire per un pestone rimediato a una caviglia in uno scontro di gioco. Durante il primo tempo, però, si è visto poco.

SAPORITI: 6. Ci prova in diverse occasioni, ma non riesce a dare la giusta forza alla conclusione.

SELVINI: 5,5. Gli arrivano pochi palloni giocabili e, quindi, anche le occasioni da sfruttare sono poche.

CATANESE, SASANELLI, CARTANO E DJIBRIL: sv. Entrano per cercare di portare forze fresche.

Al. Lomb.