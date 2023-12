Le pantere ai ’Marmi’. Carrarese in emergenza. Dal Canto: "Meno soluzioni nel derby con la Lucchese»

E’ vera emergenza alla Carrarese alla vigilia del derby con la Lucchese. L’elenco degli indisponibili, già numeroso, rischia di diventare aumentare ancora. A fornire quello che sembra un bollettino di guerra è il tecnico Alessandro Dal Canto: "Oltre ai tre squalificati (Della Latta, Illanes e Panico, ndr) ed agli infortunati di lungo corso (Capezzi, Grassini, Morosini e Pinto) avremo sicuramente fuori Zuelli per un risentimento muscolare. Zanon ha preso un colpo giovedì ed è da valutare. Belloni e Imperiale hanno la febbre. Dovremo aspettare sino a domenica, a ridosso della gara, per capire chi sarà disponibile. Io finché ne ho undici da mettere in campo non mi preoccupo mai e non lo faccio neanche stavolta. E’ normale che più giocatori hai a disposizione e più scelte puoi fare. Stavolta se ci saranno degli inconvenienti durante la partita in panchina avrò meno soluzioni del solito".

La Lucchese non sta facendo un grande campionato ma resta un avversario insidioso. "Viene da un pari interno con la Fermana ma in generale attraversa un momento positivo – commenta Dal Canto –. In campionato ha battuto la Juventus Next Gen e in settimana ha passato il turno di Coppa con l’Avellino. Contro di lei, inoltre, è sempre una partita particolare dal punto di vista ambientale".

Il mister veneto rassicura sullo stato dei suoi: "La squadra sta bene. La fiammella non si è spenta anche perché questo è il nostro lavoro. Venivamo da una serie positiva di 3 vittorie e 2 pareggi. Con la Recanatese avevamo fatto bene mentre a Rimini dopo un buon inizio ha pesato qualche episodio che in parte ci siamo andati a cercare ed in parte abbiamo dovuto subire da decisioni altrui. Al netto di questo, comunque, alla fine in classifica abbiamo i punti che ci siamo meritati. Io ho poco da rimproverare ai giocatori sotto il profilo dell’applicazione. Ci sta mancando qualcosa davanti? Le prime 17 gare dicono che c’è una costante in questo senso ma io preferisco concentrarmi ed esaltare quello che facciamo bene".

Simeri è ancora a digiuno in fatto di gol e ci si chiede che tipo di problemi stia incontrando. "Simone non ha avuto problemi di inserimento. Semplicemente le annate non sono tutte uguali. Finché non si è incancrenita questa astinenza ha fatto sempre delle buone prestazioni e gli sono capitate tante occasioni. Non siamo delle macchine ed a volte l’uomo fa fatica ad andare oltre l’ostacolo. Deve solo avere la forza di andare avanti in quello che sta facendo. A volte basta un episodio positivo per cambiare una stagione".