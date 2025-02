Le parole del mister. Villa tiene segreti i nomi per l’attacco

Per dare continuità alla bella vittoria col Prato di sette giorni fa, la Pistoiese dovrà necessariamente conquistare i tre punti nella trasferta di San Mauro Pascoli. A sottolinearlo è stato il tecnico arancione Alberto Villa, che in settimana ha ridotto al minimo i festeggiamenti post-derby e ha invitato i suoi ragazzi a concentrarsi su un match che porterà con sé diverse insidie. "Posso dire con certezza che non correremo il rischio di rilassarci – ha ribadito Villa – anche perché tenere alta l’attenzione della squadra è uno dei miei compiti. Alla vittoria di domenica scorsa va dato seguito, altrimenti quanto fatto perde valore. La squadra ne è consapevole e sono certo che non sbaglieranno l’approccio alla partita".

Di fronte agli arancioni ci sarà una Sammaurese reduce dal blitz esterno ad Altopascio e che andrà a caccia di altri punti pesanti in chiave salvezza: "È una formazione che ha perso solo una delle ultime quattro partite – ha osservato Villa –, che gioca un buon calcio e che da quando ha cambiato allenatore e fatto mercato ha ottenuto risultati importanti. In tante gare hanno ottenuto meno di quel che avrebbero meritato, quindi da parte nostra servirà grande rispetto e attenzione, oltre alla consueta concentrazione che va messa in campo ogni domenica".

Villa ha poi parlato della possibile formazione, evidenziando come alcuni giocatori siano in forse: "Bertolo e Accardi non sono ancora al 100% e dovremo valutarli. Ogni settimana ci sono situazioni diverse, ma io mi fido però di tutto l’organico e di coloro che andranno in campo. Alla Pistoiese non ci sono titolari e riserve, lo dimostra che chi è entrato col Prato ha fatto la differenza e ciò era già avvenuto anche nelle settimane precedenti".

In tema di subentrati, una menzione non può che andare a Lorenzo Pinzauti, che alzandosi dalla panchina nel derby ha messo lo zampino nella rete del 2-0: "Ho la fortuna di avere tre attaccanti molto forti – ha concluso Villa –, i quali accettano qualsiasi decisione io prenda".