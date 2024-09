Le parole del tecnico rossoblù. "Sorpreso dai ragazzi. Pensiamo a domenica»

Forse non se lo aspettava nemmeno lui di centrare il bis, per giunta in maniera così brillante. "Mi hanno sorpreso tutti", ha dichiarato il tecnico Sante Alfonsi a fine gara, il secondo impegno in Coppa Italia che è anche il secondo successo dopo quello sulla Fermana (3-1, ndr).

Due vittorie, due gol di scarto in ogni partita, un totale di cinque reti realizzate e un solo gol subito, tra l’altro su calcio piazzato. "Ero curioso – ha spiegato - di vedere quello che i ragazzi riuscivano a fare contro una squadra quotata, di categoria. Ho già detto che consideravo questo match il primo vero impegno ufficiale considerando i problemi della formazione di Bolzan".

Anche stavolta l’allenatore si è affidato ai protagonisti della passata stagione, schierandone addirittura nove nell’undici titolare.

Parliamo di un’unità in più rispetto alla precedente domenica, data dall’inserimento di Ruggeri al posto di Pierfederici.

"Qui – le parole pronunciate dal tecnico a fine gara – non ci sono titolari o riserve. Tengo a sottolineare che i tre centrocampisti Domizi, Ruggeri ed Ercoli sono tutti e tre di Civitanova, una bella cosa anche per la città". In tre, però, non saranno a disposizione domenica, quando gli adriatici saranno ospiti de L’Aquila per la prima di campionato.

"Ora – ha aggiunto l’allenatore Alfonsi – azzeriamo perché la coppa è passata e domenica c’è il campionato. Non avremo gli squalificati Buonavoglia, Domizi e Spagna, ma non fa niente. Affronteremo una grandissima squadra, ognuno dovrà fare il proprio meglio".

A fine gara, arriva anche l’analisi del tecnico neroverde Giovanni Ignoffo.

"I rossoblù – ha commentato Ignoffo – hanno sicuramente una brillantezza diversa rispetto a noi. Sapevamo di avere qualche giocatore ancora in ritardo di preparazione, ma mi è piaciuto l’approccio: nel primo tempo abbiamo giocato su buoni livelli, avendo anche qualche situazione per poterla sbloccare".

"Nella ripresa – ha aggiunto –, dopo lo svantaggio, abbiamo un po’ mollato e questo non deve accadere le dinamiche giuste per poter far male. In quella fase, si è così favorita la fase difensiva della Civitanovese, che si è ben comportata. Il gol finale non fa testo, sono contento in parte perché era la nostra prima partita vera". Dunque la Civitanovese torna a festeggiare dopo la vittoria contro la Fermana.

