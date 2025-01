Le parole di Menichini. "Il gol preso presto ha reso tutto più difficile»

Prima dell’inizio della partita la sala stampa del Mannucci ha ospitato la presentazione dell’interessante libro "Un’impresa straordinaria", scritto da Davide Zaccaria, titolare di Cridav Italia, main sponsor del Pontedera. "Questo libro – ha detto l’autore – nasce dalla volontà di creare uno strumento utile per le persone di entrare nel complesso mondo delle energie rinnovabili, nel quale racconto anche la mia storia di ragazzo che a 19-20 anni decide di fare una cosa che i genitori di oggi non vorrebbero mai per un figlio: aprire una partita IVA…". Nel dopo gara invece la scena è tutta per Leonardo Menichini, allenatore del Pontedera, che analizza così la sconfitta: "Siamo andati sotto dopo pochi minuti contro una squadra di categoria, che sa pressare, tenere palla, ha giocatori di qualità e che ha già fatto 42 punti. La Vis è una realtà e ne va preso atto. Per noi il gol subito presto, e in occasione del quale siamo stati leggeri e distratti, ha fatto diventare tutto più difficile. Il primo tempo è stato sofferto, mentre nella ripresa abbiamo avuto occasioni importanti con le quali avremmo potuto pareggiare, anche se gli ospiti in contropiede hanno colpito la traversa". "La Vis Pesaro – ha proseguito Menichini – ha confermato di avere elementi di valore, su tutti Orellana che è stato fantastico, e noi abbiamo fatto fatica a pressarli, sia per bravura loro che per demerito nostro. Nella ripresa siamo stai costretti a cedere spazi e abbiamo rischiato. Ho deciso di mettere una punta in sostegno di Italeng e questo ha creato più pericoli, ma avevamo davanti una squadra esperta che sapeva il fatto suo". In chiusura il tecnico ha qualcosa da dire nei confronti delle direzione arbitrale: "Quello che mi dispiace è la gestione delle amonizioni da parte dell’arbitro, che forse era in cattiva giornata. Ha ammonito solo noi, e questo non mi è piaciuto, così come i 3 minuti di recupero, che ritengo pochi. Il gol l’abbiamo preso per colpa nostra, non certo dell’arbitro, ma certi episodi condizionano una partita".

Stefano Lemmi