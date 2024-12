Le possibili mosse della società rossoblù. Un centravanti e almeno un under per Rigucci. Il Montevarchi cerca rinforzi sul mercato

Passano gli anni ma la filosofia del Montevarchi quando si parla di questioni di mercato non cambia e si può sintetizzare nell’espressione di buon senso "fare il passo secondo la gamba". Di conseguenza, dopo la svolta tecnica che ha riportato Rigucci sulla panchina del Montevarchi e, ancor prima di separarsi da Nico Lelli, il sodalizio rossoblù sta soppesando con calma altri possibili innesti nello spogliatoio. Magari per bilanciare altre partenze di calciatori poco utilizzati sin qui e successive a quelle già avvenute da tempo di Christian Rufini, tornato al Figline, di Tommaso Carcani, approdato al Tau Altopascio e subito a segno, e del 2007 Edoardo Sturli, rientrato alla Fiorentina.

In questi giorni, peraltro, i vertici societari e il ds Donello Resti si sono confrontati a più riprese con l’allenatore che, al tempo stesso, sta conoscendo meglio in allenamento i giocatori a disposizione. L’obiettivo, oltretutto, è di non perdere per decisioni frettolose qualche elemento che non giocava troppo con il tecnico precedente e che, al contrario, potrebbe essere un valore aggiunto prezioso per il tipo di calcio del nuovo allenatore.

"E’ importante non esporsi più di tanto e muoversi con oculatezza e attenzione come abbiamo sempre cercato di fare" ha detto il presidente Livi. Quali, però, a prescindere dalla cautela e dalla salvaguardia del budget, i profili che il Montevarchi ritiene prioritari per sistemare in via definitiva la "rosa" e colmare le lacune individuate? Presumibilmente una punta centrale, visto che nel ruolo di centravanti puro è rimasto il solo Priore. Non solo perché l’Aquila è anche a caccia di uno o due under, del 2006 o del 2007.

In attesa, dunque, di ulteriori novità dal mercato i valdarnesi proseguono la preparazione – ieri doppia seduta – per farsi trovare pronti tra una settimana alla sfida del Comunale con la Flaminia. Laziali penultimi e assetati di punti salvezza. Per superarli i rossoblù dovranno bissare la prova di carattere sfoggiata contro l’Ostia Mare.

