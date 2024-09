Le priorità del Grifone. Recuperare Marzierli

E alla fine ha avuto ragione mister Malotti che ha voluto preservare il bomber Edoardo Marzierli non portandolo neppure in panchina come era nelle aspettative generali. "A dire la verità – ha precisato il dg Filippo Vetrini a fine match – una decisione che mi aveva fatto innervosire, ma alla fine ha avuto ragione il mister. Quindi complimenti a tutti". E’ chiaro che sul recupero del bomber biancorosso ora è rivolta l’attenzione perché i gol di Marzierli sono troppo importanti per il raggiungimento dell’obiettivo finale anche se le tre reti realizzate contro l’Orvietana fanno ben sperare sulla validità dei componenti il reparto offensivo. Il Grosseto, dunque, con mister Di Meglio in panchina per la squalifica del tecnico fiorentino, ha iniziato nel migliore dei modi il cammino in questo campionato che si presenta difficile e insidioso. E in questo mese di settembre i biancorossi sono attesi da appuntamenti significativi: domenica trasferta a Seravezza, poi il match casalingo con il Poggibonsi e, quindi, trasferta a Livorno. I biancorossi, con lo schieramento del 3-4-1-2, sembrano aver trovato l’equilibrio necessario per affrontare con tranquillità anche gli impegni più difficili. Intanto la campagna abbonamenti per partite casalinghe del Grifone si è chiusa a quota 409 tesserati.