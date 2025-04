Le rappresentative Allievi e Giovanissimi di Siena sfidano Prato nel torneo provinciale

Tornano in campo questo pomeriggio le rappresentative Allievi e Giovanissimi della provincia di Siena. Oggi, per la seconda giornata del torneo, le nostre selezioni affrontano in trasferta le compagini pratesi presso gli impianti Viaccia. Le gare inaugurali, contro Firenze, hanno visto il successo dei Giovanissimi e la sconfitta degli Allievi. Adesso si attendono i nuovi riscontri.

Soddisfatto della prestazione di esordio, sul rettangolo di San Gimignano, il selezionatore dei team dei Giovanissimi, Luca Montagnani: "Siamo partiti con uno staff totalmente nuovo, guidato dal responsabile Valentino Vaselli. I raduni hanno evidenziato una buona coesione a livello di gruppo. Un valido atteggiamento e delle notevoli motivazioni, emerse anche in occasione della partita disputata al Santa Lucia con la rappresentativa fiorentina. Non ci siamo posti alcun obiettivo particolare – conclude Montagnani – ma vogliamo creare i presupposti per un collettivo in grado di maturare attraverso il massimo impegno degli effettivi".

Paolo Bartalini