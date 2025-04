Le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Fissati i recuperi per il turno rinviato

Firenze, 24 aprile 2025 – In un periodo segnato dal lutto per la morte di Papa Francesco (evento che ha influito anche sui calendari sportivi) ecco il programma delle partite di questo lungo fine settimana che comincia il 25 aprile, il giorno in cui si celebra la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Come sempre ci focalizziamo sulle partite, dalla Serie A alla Serie C, delle squadre dei “nostri” territori: toscane, umbre e lo Spezia. Proprio la gara dello Spezia a Frosinone, venerdì 25 aprile, sarà trasmessa in chiaro su Dazn alle 12.30.

SERIE A

Fiorentina-Empoli (domenica 27 aprile, ore 15)

SERIE B

Frosinone-Spezia (venerdì 25 aprile, ore 12.30)

Brescia-Pisa (venerdì 25 aprile, ore 15)

Carrarese-Sampdoria (venerdì 25 aprile, ore 15)

SERIE C

(Girone B)

Lucchese-Torres (domenica 27 aprile, ore 16.30)

Perugia-Pontedera (domenica 27 aprile, ore 16.30)

Pianese-Arezzo (domenica 27 aprile, ore 16.30)

Spal-Gubbio (domenica 27 aprile, ore 16.30)

Virtus Entella-Ternana (domenica 27 aprile, ore 16.30)

Per quanto riguarda i recuperi, si giocheranno tutte in contemporanea, alle 20.30 del 13 maggio prossimo, le partite della 34/a giornata del campionato serie B. Lo ha deciso la Lega serie B, che aveva disposto il rinvio a quel giorno degli incontri in programma lunedì scorso, 21 aprile, a causa della scomparsa di Papa Francesco, lasciando sospesa la determinazione degli orari degli incontri.