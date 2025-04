Le squadre giovanili dell'Atletic Cdr Mutina brillano in amichevoli di prestigio

Le squadre giovanili dell’Atletic Cdr Mutina (foto) sono state protagoniste di alcune amichevoli di prestigio nelle scorse settimane. A metà febbraio ha aperto le danze la squadra dei 2014 guidata dagli allenatori Stefano Cantelli, Nicoletta Amici e Marco Ferrari, che ha giocato una gara amichevole ad Appiano Gentile contro i parietà del Como, al termine della quale il gruppo ne ha approfittato per un selfie nel vicino centro sportivo dell’Inter che si trova proprio nella località lombarda. Il 30 marzo sempre i 2014 si sono recati nella Repubblica di San Marino per una sfida con i coetanei del Serravalle. Tra marzo e i primi di aprile invece sono stati protagonisti i piccoli delle squadre 2016 (allenati da Valentina Modafferi e Alessandro Marani) e 2017 (guidati dai tecnici Alberto Maggi e Sebastian Fowe), che sono stati impegnati contro l’Atalanta presso i centri sportivi di Verdellino e di Brembate, nei pressi di Bergamo. Anche in questa trasferta il gruppo si è poi spostato poi a Zingonia, quartier generale della prima squadra nerazzurra, per vedere da vicini il centro sportivo della squadra di Gasperini.