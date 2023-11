Le statistiche. Risultati da record per il team di Magrini

Se non sono numeri da record, quelli del Siena Fc ci vanno vicino. In un cammino illibato,la squadra di Magrini è riuscita a centrare 12 risultati consecutivi, con sette successi di fila. Nella storia bianconera, però, ci sono stati altri filotti entusiasmanti: se nella stagione 201011 con Conte in panchina e in quella 201718 con Mignani allenatore, i risultati utili consecutivi sono arrivati a 9, nel campionato 200203, con Papadopulo, sono arrivati a 14. A raggiungere una sfilza di 17 giornate senza mai perdere fu invece la Robur di Attilio Perotti nel 198990. Anche Lamberto Magrini di filotti ne sa qualcosa: sulla panchina del Grosseto ha centrato 13 risultati utili consecutivi, con 9 successi. Per quanto riguarda le vittorie consecutive, 7 sono arrivate anche nelle stagioni 193738, 194950 e 201415, l’anno con Morgia. Otto in quella 19751976. Memorabile la stagione 19551956: battendo al Franchi il Cecina 2-0 il Siena dette il via a 14 successi.