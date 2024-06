Le strategie delle società. Maceratese su Albanesi. Gagliardini può rimanere

Non è affatto da escludere che della vecchia guardia possa rimanere nella nuova Maceratese solamente il portiere Federico Gagliardini. Al momento sono in netto calo le possibilità che il difensore centrale Matteo Sensi possa vestire di biancorosso anche l’anno prossimo, è in stand by la posizione del difensore Matteo Nicolosi, la società vorrebbe che il centrocampista Kalagna Gomis rimanga anche la prossima stagione e il giocatore potrebbe accettare solamente nel caso di una Maceratese competitiva. Emanuele Strano e Paolo Tortelli non rientrano nei programmi tecnici, quest’ultimo potrebbe tornare a Tolentino ma è corteggiato con insistenza anche dal Matelica e dall’Osimana. L’allenatore Matteo Possanzini non avrà Rosario Di Ruocco, in questo momento l’esterno d’attacco non farà parte della rosa biancorossa e il suo futuro potrebbe tingersi di rossblù, cioè dei colori della Sangiustese. Il fantasista Ferdinando D’Ercole, nell’ultimo anno e mezzo a Macerata, è un giocatore del Mosciano dove sarà allenato da Guido Di Fabio. Anche quest’anno la Maceratese corteggia Lorenzo Albanesi, l’ex giocatore del Montegiorgio è molto abile nell’uno contro uno e nella passata stagione era stato corteggiato dal diesse Sfredda, ora al Monturano.

Il Matelica saluta tre giocatori protagonisti nel campionato di Promozione: i difensori Cristiano Lapi, autore di un gol in 31 presenze, e Juri Doko, il centrocampista Daniele Gobbi, che vanta 31 presenze e 3 reti. Il Montefano ha confermato il trequartista Matteo Palmucci, 27 anni, che da 11 anni indossa la casacca viola. La società ha incontrato il centrocampista Ernest Alla e vuole tenerlo, nei prossimi giorni è attesa la risposta così come quella del portiere Simone David. Il difensore Michelangelo Monaco ha chiuso la parentesi con il Montefano, il giocatore piace molto al Chiesanuova.

L’Osimana ha confermato l’esperto centrocampista centrale Alessandro Borgese.