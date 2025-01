Lebowski, Miliani ci crede: "Puntiamo ai play off"

Alessio Miliani è pronto con il suo Lebowski per questa seconda parte del campionato che domenica ricomincia. Il 2024 è stato chiuso positivamente con quattro partite di fila che hanno fruttato due vittorie e due pareggi, consentendo a grigioneri di essere al 4ª posto del girone B. Se la capolista Belvedere è ormai irraggiungibile, al Lebowski interessa conquistare un posto nei play off, traguardo alla portata. Un bilancio positivo ma con un solo rammarico che in alcune gare la squadra non è riuscita a concretizzare.

"Sono contento di questa prima parte del campionato – afferma Miliani – E’ vero, potevamo raccogliere qualcosina di più. Peccato che infortuni e squalifiche, ci hanno privato di giocatori come Cianferoni, Sternini, Gualandi e Calbi. Per fortuna abbiamo una rosa di valore che ci permetterà di migliorare questa classifica".

Il calendario propone due gare consecutive in trasferta molto toste. Come l’affronterete?

"Domenica giocheremo a Montelupo una sfida impegnativa contro un’avversaria che in casa non concede mai nulla. Poi, andremo a far visita al San Miniato, altra squadra forte e di categoria. Cercheremo di ripartire dando il massimo; sono abbastanza fiducioso".

Dal mercato potrebbe arrivare qualche giocatore?

"Restiamo con questa rosa: c’è stata l’uscita di Matteo Reale passato all’Alba Carraia".

Giovanni Puleri