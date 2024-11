L’Eccellenza ai raggi X: "Nessuna mi ha convinto"

"Non c’è una squadra che mi ha convinto appieno, del resto un momento c’è una formazione in vetta e poi quel posto è occupato da un’altra". Francesco Nocera commenta il campionato di Eccellenza che al momento vede in testa Chiesanuova e K Sport Montecchio Gallo. "Il Chiesanuova – spiega – è una formazione esperta guidata da un allenatore che frequenta da anni la categoria, ritengo che non possa accusare grosse flessioni ma sarà continua e giocherà le sue chance per la D". Ma c’è la K Sport che sta facendo molto bene. "Ma si tratta – avverte Nocera – di una squadra costruita per vincere". E la Maceratese come si inserisce in questo contesto? "I biancorossi in un certo momento avevano fatto sognare dopo avere infilato una serie di vittorie, ultimamente non ha più quel passo e ciò significa che ha piccoli problemi. Ricordo quando vincemmo l’Eccellenza con i biancorossi: iniziamo vincendo una serie di gare, dopo un pareggio infilammo altri successi prendendo così il largo. Quest’anno non c’è una realtà che possa ammazzare il campionato".

Il Tolentino ha lanciato segnali convincenti. "A livello di organico – spiega Nocera – ha qualcosa in meno delle formazioni di vertice, ma ha elementi di valore e la giusta spensieratezza che alla lunga possono dare dei frutti, ora centra importanti rimonte e sta facendo bene". La Sangiustese è incappata in tre sconfitte di fila. "Ogni anno si attende di vedere i rossoblù nelle zone di vertice, i tre passi falsi suonano come un campanello d’allarme". Il Montefano dimostra che non è mai facile ripetersi. "È una società che non parte per vincere anche se negli ultimi anni è stata una protagonista, ha cambiato guida tecnica e ritengo che la salvezza sia il principale obiettivo". Ci sono giocatori in grado di fare la differenza. "Inizialmente – conclude Nocera – l’ha fatta Cognigni della Maceratese, ora è il momento di Paponi della K Sport".