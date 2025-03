L’Eccellenza allo sprint

A tre giornate dal termine al comando appaiate ci sono sempre la K Sport Montecchio Gallo e la Maceratese. Al secondo posto a meno 6 il Chiesanuova e al terzo il Tolentino a meno 9. Dietro a meno 10 dalle capolista e a meno 1 da un posto utile per i playoff l’Urbino. Momento difficile per l’Urbania che comunque ha un margine di 3 punti di vantaggio sul Matelica in questo momento la meglio piazzata nella griglia playout.

Sprint finale. Rimangono da giocare 3 partite e sarà un finale intenso. Sia la Maceratese che la K Sport giocheranno 2 delle 3 partite in casa. Domenica la Maceratese ospiterà il Chiesanuova nel giro playoff, poi nel turno successivo andrà a Montecchio per lo scontro diretto con la K Sport e infine se la vedrà in casa contro il Monturano alle prese con i playout. La K Sport Montecchio Gallo domenica ospita il Monturano, poi se la vedrà con la Maceratese e infine chiuderà il campionato a Urbino che è in corsa playoff. Un cammino quindi simile quello delle due capolista, con il vantaggio per la K Sport di giocare il big match in casa.

Il pareggio della K Sport Montecchio Gallo a Chiesanuova è commentato dal dg Matteo Mariani: "Abbiamo giocato un’ottima partita, concedendo quasi nulla. C’è un po’ di rammarico forse per non avere concretizzato al meglio le occasioni create ma c’è da dire che il portiere Ajradinoski si è davvero superato in almeno tre buone azioni da gol create. Temevo molto questa trasferta perché il Chiesanuova doveva quantomeno consolidare la sua posizione in virtù anche del turno di riposo che dovrà affrontare. Sarebbe stata davvero una grossa beffa se avessimo preso gol su quel calcio di rigore che Mongiello ha calciato fuori, considerato che il fallo di mani avvenuto nella nostra area di rigore era stato invece commesso da un avversario anziché da un nostro giocatore. Prendiamo questo buon punto e ci prepariamo per la gara con il Monturano Campiglione".

Vittoria importante quella dell’Urbino contro l’Atletico Mariner. "Prestazione da squadra vera – commenta il dg dei ducali Ivan Santi – abbiamo incontrato un avversario che si giocava molte chance di salvezza salito a Urbino giocando una buona partita. Abbiamo fatto fatica a sbloccarla nonostante abbiamo avuto diverse occasioni anche nel primo tempo. Questa squadra però ha davvero tanti attributi e soprattutto è un gruppo fantastico che nei momenti difficili si compatta e trova sempre una strada per come uscire da situazioni difficili. Ora ci crediamo ancora di più e le prossime tre partite sono tre spareggi contro squadre che ancora lottano per i loro obiettivi".

Momento no per l’Urbania. A sintetizzarlo, deluso, il ‘patron’ Jacopo Sansuini: "Continuiamo purtroppo in questa fase negativa di risultati e dispiace perché non abbiano la forza di invertire questa rotta e continua ad esserci delusione e rammarico per quello che poteva essere e invece non è stato. Ora non rimane che gestire questo finale campionato e di chiuderlo al meglio possibile". Domenica l’Urbania ospiterà (in casa) l’Osimana reduce dal pareggio con la Maceratese.

Amedeo Pisciolini