Dal Lecco in A2 Elite alla Nazionale: Alessio Gattarelli si veste d’azzurro

Lecco, 23 gennaio 20224 – Alessio Gattarelli convocato in Nazionale. Grande soddisfazione in casa del Lecco Calcio a 5 per la convocazione nell'Italia del commissario tecnico Massimiliano Bellarte del giovane portiere bluceleste Alessio Gattarelli. Il diciannovenne estremo difensore romano, classe 2004, è il primo giocatore a essere chiamato nella nazionale maggiore di futsal mentre indossa la maglia bluceleste, formazione che milita nel girone A del campionato di serie A2 Elite.

Questa per Gattarelli è la seconda chiamata in azzurro, dopo quella in occasione della gara nelle qualificazioni mondiali in Repubblica Ceca a inizio stagione quando difendeva i pali del Ciampino di Serie A. Ora il portiere del Lecco è chiamato a rispondere alla convocazione del Ct Bellarte e da domenica 28 gennaio farà parte del gruppo che lunedì 29 partirà alla volta di Rabat (Marocco) per disputare una serie di partite (4 contro la nazionale di casa e una contro la nazionale serba), dal 31 gennaio al 3 febbraio.

“È sempre un'emozione unica essere convocato - racconta Alessio -. Tutti fin da piccoli sogniamo di giocare con i ‘grandi’ del settore ed è una gioia che ti porta una soddisfazione enorme, poiché realizzi che le tue ambizioni, coltivate ogni giorno da anni con passione e fatica, ti portano sempre al risultato facendoti crescere sempre più. Ora l’importante è rimanere concentrato e lavorare duramente. E se un giorno non dovesse più capitarmi un’esperienza simile, potrò dire di essermela goduta fino in fondo e di essermi divertito… perché l'importante è vivere il momento”.

Grande attestato di stima da parte del ct Bellarte nei confronti di Alessio che prosegue la sua avventura azzurra dopo aver difeso i pali dell'Italia Under 19 con tanto di partecipazione all'Europeo di categoria. Si allunga inoltre la lista di giocatori del Lecco in Nazionale, con Gattarelli sesto bluceleste a vestire l'azzurro dopo le diverse convocazioni tra Under 21 prima e Under 19 poi che videro protagonisti Mauro Castagna, Yuri Di Gregorio, i due portieri Andrea Alborghetti e Nicolas Di Tomaso, quest'ultimo ancora tra le fila lecchesi, per finire con Massimo Mentasti due anni fa.