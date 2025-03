L’Emma Villas cerca l’impresa a casa Ravenna. Nevot: "Pressione su di loro, noi ci crediamo"

Iniziano oggi i play-off. È la parte più bella del campionato, quella in cui si decide chi va avanti e chi saluta la stagione anzitempo (salvo l’inutile parentesi della Coppa Italia). Ravenna contro Siena poteva tranquillamente essere anche una sfida più nobile, all’altezza della semifinale o anche dell’episodio conclusivo, ma tant’è, il campionato quest’anno è stato veramente equilibrato e Emma Villas alla fine si è dovuta accontentare del sesto posto. "Conosciamo bene Ravenna, gara1 dei play-off è sempre molto speciale. Possiamo giocare liberi, la pressione è più su di loro – ha detto alla vigilia Thomas Nevot (nella foto) –. Loro hanno parecchi punti di forza, ma anche noi abbiamo i nostri. Ci sono tante squadre che possono vincere il campionato, ci saranno play-off interessanti, ognuno farà il proprio tentativo. Noi ci crediamo: arriviamo da una bella serie di vittorie consecutive, questo ci ha dato molta fiducia, il nostro livello è cresciuto. Però adesso si azzera tutto, inizia un nuovo torneo".

I precedenti in campionato dicono 2-0 per Ravenna, in entrambi i casi in tre soli set, ma il momento di forma adesso è nettamente diverso, con Siena che ha chiuso con otto vittorie consecutive mentre la Porto Robur Costa ha faticato a mantenere gli stessi ottimi ritmi che aveva avuto nel girone di andata. In casa Consar ha parlato il tecnico Antonio Valentini: "Abbiamo lavorato tanto, in tutti questi mesi, per arrivare a questo momento – ha detto il coach al sito ufficiale della società ravennate – e adesso vogliamo godercelo tutto, con leggerezza, con entusiasmo, ma anche con la giusta consapevolezza delle nostre qualità e di quello che possiamo dare e fare. È stato un bel percorso, ci siamo meritati il piazzamento da podio e adesso sappiamo che inizia un altro torneo, dove si riparte tutti da capo. Dobbiamo continuare a esprimere la buona pallavolo che sappiamo di avere nelle corde e conosciamo ovviamente il valore dell’avversario che andiamo ad affrontare. Ha un organico di assoluto valore, costruito per vincere, ma noi siamo pronti a sfidarlo. Sarà importante gestire al meglio tutte le situazioni del match, soprattutto quelle in cui incontreremo delle difficoltà".

Fischio di inizio alle 18, arbitrano Marco Colucci di Matera e Pierpaolo Di Bari di Fasano. Consueta diretta streaming su volleyballtv. In campo oggi anche le altre due sfide dei quarti, Brescia contro Aci Castello e Cuneo contro Aversa. Prata di Pordenone, testa di serie numero uno, è direttamente ammessa alle semifinali.